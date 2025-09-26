La polémica declaración de Gorosito tras eliminación de Alianza Lima ante la U: Se mofó de la barbarie

Gorosito se mofa de la barbarie tras eliminación ante la U

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Clark anuncia compra de Javier Altamirano en la U

¡ES OFICIAL!: Michael Clark anuncia la bomba más esperada por los hinchas de la U
Cambios de Ortiz en Colo Colo ante Iquique

¡Atención albos!: Cambio de última hora en los citados de Colo Colo para enfrentar a Iquique
Carabineros

Violación, impunidad y abandono: Brutal caso de abuso sexual y suicidio estremece a Carabineros
viuda negra

Actriz cazaba hombres en Argentina: Revelan modus operandi de “viuda negra” chilena

¿Influirá en algo? Las selecciones más caras para el Mundial sub-20 en Chile
José Antonio Kast evadió preguntas sobre millonario recorte fiscal

¡Se fue por las ramas! Acorralan a Kast con consultas sobre recorte fiscal de US$6000 millones
Metro de Santiago

El Metro como espejo de la crisis de salud mental: El trágico momento en que chofer no alcanzó a frenar por persona en la vía
Graves incidentes en banderazo de Universidad de Chile.

¡Tomaron cartas en el asunto! Universidad de Chile se pronuncia tras incidentes por banderazo en La Serena
Giorgio Jackson y Gabriel Boric se reencontraron en Estados Unidos

“Sin Giorgio yo no estaría acá”: Así fue el emotivo reencuentro del presidente Boric y Jackson en Estados Unidos
Javier Altamirano extendería su futuro en Universidad de Chile.

¡Grandes noticias! Universidad de Chile toma una importante decisión con Javier Altamirano

Universidad de Chile derrotó a Alianza Lima y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, desatando no solo la celebración en la vereda azul, sino que también la molestia y desazón en el cuadro peruano, donde su técnico Néstor Gorosito incluso llegó a mofarse de la barbarie que tuvo lugar en Avellaneda.

Efectivamente, con goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano, y el descuento de Eryc Castillo en los forasteros, los dirigidos de Gustavo Álvarez se impusieron por 2-1 a los aliancistas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde los ánimos estuvieron bastante caldeados de principio a fin.

De hecho, una vez finalizado el encuentro, durante la conferencia de prensa, Gorosito reclamó ante los medios que luego de la eliminación de su equipo recibió provocaciones desde la delegación universitaria: "Un señor de barba de acá cargó, un flaco alto, no sé si el presidente, no sé quién es, dijo 'váyanse para casita'".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

¿Su respuesta? Pues el estratega blanquiazul no encontró nada mejor que ironizar con los graves incidentes que se vivieron durante la llave de la U ante Independiente. "Desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina", dijo haciendo alusión a los hinchas que terminaron prácticamente desnudos en pleno estadio.

El próximo rival de la U

Tras superar a Alianza Lima, Universidad de Chile deberá prepararse para lo que será la instancia de los cuatro mejores del certamen continental, donde su siguiente desafío será nada más y nada menos que Lanús de Argentina, que viene de eliminar a Fluminense, en una semifinal que se disputará entre el 22 y 29 de octubre.

Te puede interesar: Alcaldesa de La Serena toma drástica medida contra la U por incendio en banderazo: "Que se haga cargo"

NOTAS DESTACADAS

Clark anuncia compra de Javier Altamirano en la U

¡ES OFICIAL!: Michael Clark anuncia la bomba más esperada por los hinchas de la U
Cambios de Ortiz en Colo Colo ante Iquique

¡Atención albos!: Cambio de última hora en los citados de Colo Colo para enfrentar a Iquique
Carabineros

Violación, impunidad y abandono: Brutal caso de abuso sexual y suicidio estremece a Carabineros
viuda negra

Actriz cazaba hombres en Argentina: Revelan modus operandi de “viuda negra” chilena

¿Influirá en algo? Las selecciones más caras para el Mundial sub-20 en Chile
José Antonio Kast evadió preguntas sobre millonario recorte fiscal

¡Se fue por las ramas! Acorralan a Kast con consultas sobre recorte fiscal de US$6000 millones
Metro de Santiago

El Metro como espejo de la crisis de salud mental: El trágico momento en que chofer no alcanzó a frenar por persona en la vía
Graves incidentes en banderazo de Universidad de Chile.

¡Tomaron cartas en el asunto! Universidad de Chile se pronuncia tras incidentes por banderazo en La Serena
Giorgio Jackson y Gabriel Boric se reencontraron en Estados Unidos

“Sin Giorgio yo no estaría acá”: Así fue el emotivo reencuentro del presidente Boric y Jackson en Estados Unidos
Javier Altamirano extendería su futuro en Universidad de Chile.

¡Grandes noticias! Universidad de Chile toma una importante decisión con Javier Altamirano
Nueva polémica en la Segunda División del fútbol chileno.

¡Polémica total! ACHS negó cobertura a jugador tras grave lesión en el fútbol chileno
Revelan brutal muerte de perrito en Puerto Montt

¡Todo era parte de un ritual satánico! El espeluznante caso de perrito que murió quemado vivo en Puerto Montt
La ANFP y La Roja miran de reojo a Pellegrini

¡Atención, cuidado!: La respuesta de la ANFP y La Roja al guiño de Manuel Pellegrini
River Plate encara con insultos al árbitro

"Hijo de p...": River Plate encara con insultos al árbitro tras eliminación ante Palmeiras en Copa Libertadores
Blanco y Negro pide renuncia de Aníbal Mosa

¡Terremoto Monumental!: Blanco y Negro destapa por qué piden renuncia de Aníbal Mosa
José Antonio Kast

José Antonio Kast y Soledad Onetto protagonizan tenso cruce en seminario: "...júzgueme y pídame el cargo”
Alejandro Tabilo cae ante Zizou Bergs

ATP 500 de Tokio: Alejandro Tabilo cae ante Zizou Bergs y pierde oportunidad única
Alcaldesa de La Serena contra la U por incendio

Alcaldesa de La Serena toma drástica medida contra la U por incendio en banderazo: "Que se haga cargo"
José Antonio Kast

Jubilado encaró a adherentes de Kast que repartían panfletos en la calle: “Todos los derechos sociales...”
Valparaíso

Padre de joven desaparecido tras piquero en Valparaíso hizo desesperado llamado: “He buscado por todos lados”