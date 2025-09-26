La polémica declaración de Gorosito tras eliminación de Alianza Lima ante la U: Se mofó de la barbarie

Universidad de Chile derrotó a Alianza Lima y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, desatando no solo la celebración en la vereda azul, sino que también la molestia y desazón en el cuadro peruano, donde su técnico Néstor Gorosito incluso llegó a mofarse de la barbarie que tuvo lugar en Avellaneda.

Efectivamente, con goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano, y el descuento de Eryc Castillo en los forasteros, los dirigidos de Gustavo Álvarez se impusieron por 2-1 a los aliancistas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde los ánimos estuvieron bastante caldeados de principio a fin.

De hecho, una vez finalizado el encuentro, durante la conferencia de prensa, Gorosito reclamó ante los medios que luego de la eliminación de su equipo recibió provocaciones desde la delegación universitaria: "Un señor de barba de acá cargó, un flaco alto, no sé si el presidente, no sé quién es, dijo 'váyanse para casita'".

¿Su respuesta? Pues el estratega blanquiazul no encontró nada mejor que ironizar con los graves incidentes que se vivieron durante la llave de la U ante Independiente. "Desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina", dijo haciendo alusión a los hinchas que terminaron prácticamente desnudos en pleno estadio.

"UN SEÑOR DE U. DE CHILE NOS DIJO QUE NOS VAYAMOS A CASA. DESUBICADO. NOSOTROS NO DIJIMOS QUE ELLOS MOSTRARON EL C*** EN ARGENTINA"



🗣️ Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, se mostró molesto por las burlas de miembros del equipo chileno al finalizar el partido#DFSHA 🇵🇪 pic.twitter.com/zzsr6QeQ5d — DSPORTS Perú (@DSportsPE) September 26, 2025

El próximo rival de la U

Tras superar a Alianza Lima, Universidad de Chile deberá prepararse para lo que será la instancia de los cuatro mejores del certamen continental, donde su siguiente desafío será nada más y nada menos que Lanús de Argentina, que viene de eliminar a Fluminense, en una semifinal que se disputará entre el 22 y 29 de octubre.

🇨🇱🏆🇦🇷 ¡El último cruce de semifinales definido! @udechile y @clublanus jugarán por un lugar en la Final de la CONMEBOL #Sudamericana.#LaGranConquista pic.twitter.com/2agHocXEko — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 26, 2025

