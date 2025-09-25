Alcaldesa de La Serena toma drástica medida contra la U por incendio en banderazo: "Que se haga cargo"
Por: Kevin Vejar
A solo horas de que Universidad de Chile enfrente a Alianza Lima por la Copa Sudamericana, unos 1.500 hinchas azules acudieron al hotel Hotel Diego de Almagro para alentar al equipo en un banderazo que terminó con incidentes e incluso un incendio, y Daniela Norambuena, alcaldesa de La Serena, ya anunció medidas contra la U.
"Lamentable hecho. Como alcaldesa y jefa comunal lo encuentro impresentable", indicó en un principio, para luego confirmar que acudirán a la justicia: "Mañana vamos a tomar las acciones judiciales pertinentes. La Serena es una ciudad patrimonial, hoy esta es una municipalidad que la dejaron en bancarrota".
En esa línea, hizo un llamado a que la dirigencia del cuadro 'laico' asuma responsabilidades: "Voy a instar a que el club deportivo primero se haga cargo de todos los daños y perjuicios en el bien nacional de uso público, nos va a tener que reponer cada lugar y cada espacio, e insto al delegado presidencial a que tome las medidas respectivas".
¿Se veía venir?
Además, la alcaldesa afirmó que lo de anoche no fue ninguna sorpresa: "Acá el delegado autoriza los partidos. Insto a que este club deportivo se haga responsable, lo vamos a hacer responsable por la vía judicial. Carabineros no estaba presente en el lugar, pese a que había un llamado por redes sociales. Esto era algo que se sabía que iba a ocurrir".
"Finalmente el daño que genera en una comuna patrimonial. Acá hay daño no solo económico, sino que al turismo y a una infraestructura", concluyó Daniela Norambuena sobre el incendio, que hasta el momento no ha tenido ninguna respuesta oficial por parte de Universidad de Chile, o al menos no de manera pública.
