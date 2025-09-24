¡Tumbó a Fluminense!: Lanús es semifinalista de Copa Sudamericana y la U podría volver a Argentina tras la barbarie

Durante la noche de este martes, la Copa Sudamericana conoció a su primer semifinalista, pues Lanús tumbó a Fluminense y se instaló en la instancia de los cuatro mejores, donde Universidad de Chile, si vence a Alianza Lima, tendrá que volver a Argentina, donde vivió aquella negra jornada contra Independiente.

Así es, tras la ventaja mínima obtenida en la ida, el 'Granate' tenía la difícil tarea de sellar su clasificación en nada más y nada menos que el mítico Maracaná, y mientras todo el mundo pensaba que el 'Flu' revertiría la llave sin mayores complicaciones, los trasandinos consiguieron un empate histórico en Río de Janeiro.

El primer golpe en este partidazo lo dieron los locales mediante un gol de Agustín Canobbio cuando se cumplían solo 20 minutos de juego, y hasta ahí todo iba encaminado para la remontada, pero lo que nadie se esperaba es que Dylan Aquino (67') marcara el empate para la visita, decretando así un épico 2-1 en el global.

¿La U vuelve a Argentina?

Tras su clasificación, los granates ya están esperando un rival que saldrá de la llave entre la U y Alianza, es decir, si los azules pasan, deberán volver a suelo argentino, donde hace solo un mes ocurrió la barbarie que terminó con Independiente descalificado del certamen, además de una serie de sanciones para ambos clubes.

Igualmente, la tarea aún no está hecha, y es que antes de pensar en un presunto viaje al otro lado de la cordillera, Universidad de Chile deberá hacerse fuerte en nuestro país y, desde las 21:30 horas de este jueves en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, romper la igualdad de la ida y derrotar a un desafiante Alianza Lima.

