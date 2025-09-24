¡Tumbó a Fluminense!: Lanús es semifinalista de Copa Sudamericana y la U podría volver a Argentina tras la barbarie

La U podría enfrentar a Lanús en Sudamericana

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Maite Orsini llega a las aulas de clases

Tras castigo de Revolución Democrática: ¿Qué está haciendo actualmente Maite Orsini?
Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semifinales

¿La U o Alianza?: Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semis de Copa Sudamericana
Tabilo contra Bergs en el ATP 500 de Tokio

Tras coronarse en Chengdú: Dónde ver a Alejandro Tabilo contra Zizou Bergs en el ATP 500 de Tokio
Colo Colo va por Luis Guerra de Limache

¡Refuerzo de lujo!: Colo Colo busca el bombazo con una figura del fútbol chileno para 2026
DT despido

Más de 190 millones: Ex DT de importante club exige millonario finiquito por despido injustificado
Alianza Lima denuncia otra vez a la U

"Hubo una agresión": Alianza Lima acusa caótico arribo a Coquimbo y denuncia otra vez a la U
Subsecretario de Defensa confirma nueva pareja

Subsecretario de Defensa Ricardo Montero confirma romance con actriz nacional: “Este último 18..."
Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! Colo Colo dejaría atrás complicado conflicto en la banca

Durante la noche de este martes, la Copa Sudamericana conoció a su primer semifinalista, pues Lanús tumbó a Fluminense y se instaló en la instancia de los cuatro mejores, donde Universidad de Chile, si vence a Alianza Lima, tendrá que volver a Argentina, donde vivió aquella negra jornada contra Independiente.

Así es, tras la ventaja mínima obtenida en la ida, el 'Granate' tenía la difícil tarea de sellar su clasificación en nada más y nada menos que el mítico Maracaná, y mientras todo el mundo pensaba que el 'Flu' revertiría la llave sin mayores complicaciones, los trasandinos consiguieron un empate histórico en Río de Janeiro.

El primer golpe en este partidazo lo dieron los locales mediante un gol de Agustín Canobbio cuando se cumplían solo 20 minutos de juego, y hasta ahí todo iba encaminado para la remontada, pero lo que nadie se esperaba es que Dylan Aquino (67') marcara el empate para la visita, decretando así un épico 2-1 en el global.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

¿La U vuelve a Argentina?

Tras su clasificación, los granates ya están esperando un rival que saldrá de la llave entre la U y Alianza, es decir, si los azules pasan, deberán volver a suelo argentino, donde hace solo un mes ocurrió la barbarie que terminó con Independiente descalificado del certamen, además de una serie de sanciones para ambos clubes.

Igualmente, la tarea aún no está hecha, y es que antes de pensar en un presunto viaje al otro lado de la cordillera, Universidad de Chile deberá hacerse fuerte en nuestro país y, desde las 21:30 horas de este jueves en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, romper la igualdad de la ida y derrotar a un desafiante Alianza Lima.

Te puede interesar: ¡Sonríe Gustavo Álvarez!: La U recupera a una de sus figuras para la vuelta contra Alianza Lima en Sudamericana

NOTAS DESTACADAS

Maite Orsini llega a las aulas de clases

Tras castigo de Revolución Democrática: ¿Qué está haciendo actualmente Maite Orsini?
Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semifinales

¿La U o Alianza?: Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semis de Copa Sudamericana
Tabilo contra Bergs en el ATP 500 de Tokio

Tras coronarse en Chengdú: Dónde ver a Alejandro Tabilo contra Zizou Bergs en el ATP 500 de Tokio
Colo Colo va por Luis Guerra de Limache

¡Refuerzo de lujo!: Colo Colo busca el bombazo con una figura del fútbol chileno para 2026
DT despido

Más de 190 millones: Ex DT de importante club exige millonario finiquito por despido injustificado
Alianza Lima denuncia otra vez a la U

"Hubo una agresión": Alianza Lima acusa caótico arribo a Coquimbo y denuncia otra vez a la U
Subsecretario de Defensa confirma nueva pareja

Subsecretario de Defensa Ricardo Montero confirma romance con actriz nacional: “Este último 18..."
Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! Colo Colo dejaría atrás complicado conflicto en la banca
Camila Flores

“A los de derecha los trata con guante de seda”: Redes sociales reaccionaron furia a opinión de Neme sobre Camila Flores
Jeannette Jara sumó a su comando a jugador de la U

¡De las canchas a la Jaraneta! Icónico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara
Cathy Barriga

“El JC hace rato se está yendo a la chu…”: CHV y Cathy Barriga desataron ola de críticas por “superficial” entrevista
La Roja busca estadio para enfrentarse a la selección peruana.

¿Dónde se jugará? Amistoso de La Roja ante Perú se queda sin estadio
Director de Salud suspendido por vínculos con el narcotráfico

Escándalo en el Biobío: Director de Salud suspendido por vínculos con el mundo del narcotráfico
Netflix podría quedarse con el fútbol chileno.

¿Cambio de era? Aseguran que Netflix se acerca cada vez más al fútbol chileno
Alexis Sánchez ya se gana un lugar en el Sevilla.

¡No olvidan a Maravilla! El especial gesto del Barcelona con Alexis Sánchez
Registro Civil

¡Por millonario robo de caja fuerte! Así fue la detención de jefa y subjefa de Registro Civil de Buin
Matías Moya volverá a Colo Colo

¡Por insólita razón!: Fue cortado por Almirón y está a punto de ser el primer refuerzo de Colo Colo en 2026
Tabilo campeón del ATP 250 de Chengdú

¡Grande Jano!: Alejandro Tabilo vence a Musetti y se consagra campeón del ATP 250 de Chengdú