VIDEO: El polémico gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC tras perder el clásico

El gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC

Por: Kevin Vejar

Universidad Católica derrotó por 1-0 a Universidad de Chile en un encuentro que estuvo marcado por una enorme tensión de principio a fin, y la mayor prueba de ello fue el cruce que protagonizó Lucas Assadi con los hinchas locales mientras abandonaba la cancha, donde el jugador realizó un polémico gesto que encendió las redes sociales.

Efectivamente, con un solitario gol de Alfred Canales a los 72' minutos de partido, el conjunto dirigido por Daniel Garnero se quedó con la edición 201 del Clásico Universitario, esto pese a la inferioridad numérica de los 'cruzados' que sufrieron la expulsión de Gary Medel en el arranque del segundo tiempo.

Como bien es sabido, no solo estaba en juego el honor de ambas instituciones y su histórica rivalidad, y es que este resultado también será clave en la lucha por el anhelado 'Chile 2', cupo que aún está en disputa de cara a la próxima edición de la Copa Libertadores, que de momento se lo estaría llevando la 'Franja'.

Te puede interesar: ¡Ni lo esconde!: Ídolo de la U le declara todo su odio a Colo Colo con peculiar confesión

Provocadora respuesta de Assadi

Luego de la derrota, uno que no se guardó nada fue Lucas Assadi, estrella de la presente campaña del Romántico Viajero que no soportó los insultos de la fanaticada de Universidad Católica, y en su ingreso al túnel decidió contestar con un provocador gesto de frío, una polémica imagen que no amerita descripción.

Cabe mencionar que el ofensivo disputó tan solo algunos minutos en el segundo tiempo cuando ingresó en reemplazo de Nicolás Ramírez, pero una repentina lesión lo obligó a ser sustituido y desde ya encendió las alarmas de cara a la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana, donde la U visitará a Lanús este jueves.

