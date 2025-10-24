¡Ni lo esconde!: Ídolo de la U le declara todo su odio a Colo Colo con peculiar confesión

En pleno Centenario de Colo Colo, Johnny Herrera se dio el tiempo de explicar todo el rechazo que le genera la camiseta alba como ídolo y fanático de la U, y si bien eso no era secreto para nadie, sí llamó fuertemente la atención la manera en que el exguardameta universitario puso sobre la balanza lo que siente por ambos clubes.

"Dije que era más anticolocolino que de la U misma, y lo sostengo absolutamente. Al único amigo que tengo de Colo Colo lo tengo bloqueado, en Angol, un amigo de chico. Es que soy muy apasionado por mi equipo y siempre fui muy maltratado por Colo Colo, por la gente, por el hincha", arrancó tajante en diálogo con La Cuarta.

Además, como tantas veces, el otrora golero acusó constantes ayudas al 'popular': "Siempre ha sido beneficiado, siempre hay un miedo escénico, hasta de los periodistas con los que comparto. Muchos tienen un miedo parido al hincha de Colo Colo, a la crítica, a la red social. En mi caso no, entonces siempre fui muy odiado por la gente de Colo Colo".

Johnny Herrera ya no soporta a Colo Colo.

"He peleado hartas veces en mi vida, una vez con un hincha de Colo Colo. Dos veces con hinchas, pero uno parece que era de la Católica. Otra vez, cuando era más chico, con un hueón de Colo Colo. A veces todavía me pasa, pero cuando los hueones van en patota, solos son muy cagones. Estoy curado de espanto ya, me termino riendo de los hueones", expuso.

No baja la guardia

Y para finalizar, Johnny Herrera detalló cómo es el día a día de uno de los mayores enemigos públicos del Cacique: "Siempre ando con ojo, no cambio mucho de lugares. Tampoco es que voy a estar preocupado todo el rato de ellos, pero me cuido". "Así como están esos colocolinos, también hay mucha gente de la U que hace lo mismo", sentenció.

