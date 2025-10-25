Campeón de la Copa Sudamericana 2011 le baja los humos a Lanús contra la U: "No es una..."

Tras el agónico empate 2-2 en la ida, la semifinal entre Universidad de Chile y Lanús quedó completamente abierta, y con miras a la revancha al otro lado de la cordillera, un campeón de aquella mítica Copa Sudamericana 2011 le quitó peso a uno de los factores que en el 'Granate' presumen será clave para vencer a la U.

Se trata de Gustavo Lorenzetti, otrora mediocampista del Romántico Viajero que, en diálogo con ESPN Chile, afirmó que la visita de los laicos al Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez no será tan terrible: "Por ahí la cancha de Lanús no es la Bombonera, no es el Gigante de Arroyito, no es una cancha que uno pudiera sentirse intimidado".

Además, el 'duende' recordó aquel 2013 donde cayeron goleados contra el propio club trasandino en el mismo certamen continental: "Recuerdo un planteo demasiado arriesgado donde nosotros decidimos jugarle mano a mano y tenían jugadores muy veloces. Bueno, lo pagamos caro y en el Nacional se nos hizo casi imposible y quedamos lejos de la hazaña".

Gustavo Lorenzetti confía en la U ante Lanús.

Y para finalizar, el exvolante le dio a los azules la fórmula para ganar como forastero: "La U en Buenos Aires debería hacer un planteo muy parecido al que hizo el primer tiempo en Avellaneda, donde trató de ser protagonista. Ahí la gente se puede impacientar, empujar a Lanús para adelante y hay que aprovechar los espacios".

¿Cuándo es la vuelta entre la U y Lanús?

Cabe mencionar que el encuentro de vuelta entre Universidad de Chile y Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 está programado para el próximo jueves 30 de octubre en tierras argentinas, donde desde las 19:00 horas los dirigidos de Gustavo Álvarez lucharán por el pase a la gran final del torneo.

