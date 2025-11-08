Esteban Pavez desata la furia de todo Colo Colo con impensado elogio a la UC: "Es la institución más..."

El elogio de Esteban Pavez a la UC que enfureció a los hinchas de Colo Colo

Por: Kevin Vejar

Formación de Colo Colo vs. Limache.

Esteban Pavez ha sido uno de los nombres más apuntados en Colo Colo durante una campaña para el olvido, y cuando se pensaba que las críticas no podían ser más fuertes, el volante impactó a todos con un particular elogio a Universidad Católica, el cual podría sepultar por completo su relación con los hinchas albos.

Resulta que el cuestionado capitán del Cacique fue el invitado del capítulo 8 del Podcast del Sifup, donde en una extensa conversación con Fernando 'Chiqui' Cordero, abordaron la importancia de dos de los clubes más grandes de Chile, y fue ahí cuando el exjugador cruzado puso el debate sobre la mesa: "Para mí, la institución más grande del país es Católica".

Si bien sus palabras no parecían ninguna sorpresa viniendo de un referente de la UC, lo realmente llamativo fue la respuesta de Pavez, que respaldó sus dichos: "Concuerdo contigo. Tenemos que ser realistas, es así como dices tú". "La mejor institución del país es Católica", lanzó quien hoy porta la jineta colocolina.

"Lo dije un par de veces y lo vuelvo a decir acá", insistió el mediocampista, aunque si bien reconoció la buena administración de 'La Franja' en los últimos años, fue enfático en que el cuadro 'popular' sigue estando un escalón por encima de todos: "Pero el mejor equipo y más grande de Chile, es Colo Colo".

Piden objetividad al hincha

Consciente de lo que podría desatar este diálogo, Cordero explicó rápidamente que no tiene nada de malo el análisis del '8' albo: "No pasa nada, que el hincha se saque un poco el fanatismo, sean un poco más racionales y que se pueda conversar de fútbol". "Es difícil, pero es así", sumó Pavez, que igualmente está siendo recriminado por sus dichos.

A continuación, revisa la entrevista completa:

