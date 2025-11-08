¿Será azul o cruzado?: Destapan la verdad del interés de la U y la UC en Daniel Popín Castro

Destapan la verdad del interés de la U y la UC en Daniel Popín Castro

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Miguel Ramírez anuncia su salida de Unión Española con brutal desahogo

En zona de descenso y sin DT: Miguel Ramírez anuncia su salida de Unión Española con brutal desahogo
Gigante de Sudamérica se prepara para arrebatarle el fichaje de Octavio Rivero a la U

¿Se aleja otra vez?: Gigante de Sudamérica se prepara para arrebatarle el fichaje de Octavio Rivero a la U
El elogio de Esteban Pavez a la UC que enfureció a los hinchas de Colo Colo

Esteban Pavez desata la furia de todo Colo Colo con impensado elogio a la UC: "Es la institución más..."

El incómodo encuentro entre Milei y Boric que se volvió viral tras el cambio de mando
Confirman identidad del cuerpo encontrado en San Vicente

Confirman identidad del cuerpo encontrado en San Vicente: caso de Catalina González sacude investigación por crimen organizado
Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021

"Muy buenas noticias”: Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021
Alertan posible “casa de torturas” tras macabro hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua

¡IMPACTO! Alertan posible “casa de torturas” tras macabro hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua
Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación

Asegura que hay “cosas turbias”: Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡A juntar los billetes! La millonaria cláusula de salida de jugador pretendido por Colo Colo

¡Continúa el legado! Nieto de histórico de Colo Colo entrena con el primer equipo

La temporada 2025 está llegando a su fin y los clubes del fútbol chileno comienzan a mirar de reojo el próximo mercado de fichajes, y en medio de las especulaciones, salió a la luz la verdad detrás del supuesto interés de la U y Universidad Católica en una de las figuras más destacadas del Campeonato Nacional.

Por supuesto, hablamos de Daniel 'Popín' Castro, delantero de Deportes Limache que en las últimas semanas ha sido fuertemente vinculado con ambas instituciones, y si bien todo parecía indicar que se venía un verdadero Clásico Universitario por hacerse con sus servicios, aparentemente no serían más que rumores sin fundamento alguno.

Fue el periodista Jorge 'Coke' Hevia quien a través de su cuenta personal de X se refirió a la situación del atacante, afirmando que no está en la carpeta azul ni cruzada: "Hoy 7/11 no existe interés ni de la U ni de la UC por Popín Castro". "¿Puede llegar? ¿Por qué no? Tuvo una muy buena temporada y me parece un buen jugador", agregó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Pero no hay interés real por él hoy. Basta de humear", cerró tajante el controversial comunicador, por lo que más allá de la urgencia de Universidad de Chile y Universidad Católica de traer caras nuevas para sus zonas de ataque, lo cierto es que la figura de Deportes Limache no parece ser la solución para ambos clubes.

Los números de Popín Castro

Cabe destacar que, a sus 31 años, Daniel Castro está firmando una de las mejores campañas de su carrera profesional, alzándose no solo como figura absoluta del conjunto 'tomatero', sino que también como un importante valor de la Liga de Primera, donde acumula 10 goles y sueña con conseguir la permanencia de su equipo en Primera División.

Te puede interesar: ¡A juntar los billetes! La millonaria cláusula de salida de jugador pretendido por Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

Miguel Ramírez anuncia su salida de Unión Española con brutal desahogo

En zona de descenso y sin DT: Miguel Ramírez anuncia su salida de Unión Española con brutal desahogo
Gigante de Sudamérica se prepara para arrebatarle el fichaje de Octavio Rivero a la U

¿Se aleja otra vez?: Gigante de Sudamérica se prepara para arrebatarle el fichaje de Octavio Rivero a la U
El elogio de Esteban Pavez a la UC que enfureció a los hinchas de Colo Colo

Esteban Pavez desata la furia de todo Colo Colo con impensado elogio a la UC: "Es la institución más..."

El incómodo encuentro entre Milei y Boric que se volvió viral tras el cambio de mando
Confirman identidad del cuerpo encontrado en San Vicente

Confirman identidad del cuerpo encontrado en San Vicente: caso de Catalina González sacude investigación por crimen organizado
Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021

"Muy buenas noticias”: Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021
Alertan posible “casa de torturas” tras macabro hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua

¡IMPACTO! Alertan posible “casa de torturas” tras macabro hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua
Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación

Asegura que hay “cosas turbias”: Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡A juntar los billetes! La millonaria cláusula de salida de jugador pretendido por Colo Colo

¡Continúa el legado! Nieto de histórico de Colo Colo entrena con el primer equipo
Kast se llena de críticas tras cierre de campaña con vidrio antibalas

“Es un plan bien estudiado”: Kast se llena de críticas en redes sociales tras cierre de campaña con vidrio antibalas

¡Mejor que cierto equipo sureño! Unión Española lanza experiencia VIP para duelo con Colo Colo

¡Con la soga al cuello! Equipo nacional podría caer a la Primera B por minutos sub-21
Ex esposa de Eduardo Cruz-Coke destapó inquietante antecedente

¿Un llamado de auxilio? Exesposa de Eduardo Cruz-Coke destapó inquietante antecedente que podría ser clave
Cristian Garín finalista del Challenger de Antofagasta

¡Intratable! Cristián Garín sigue avanzando a paso firme en Perú
¿Qué dijo el SML sobre cuerpo de joven universitario desaparecido sin identificar?

75 días sin nombre: ¿Qué dijo el SML sobre cuerpo de joven universitario desaparecido sin identificar?
Chile vs Uganda Mundial Sub 17

La Roja necesita ganar: cómo, cuándo y dónde ver el Chile vs Uganda del Mundial Sub 17
U de Chile deja solicitud a la UC.

No se rinden: U de Chile vuelve a la carga para quedarse con esta exfigura de Colo Colo
Independiente planea trueque para quedarse con Claudio Aquino.

¿Quién gana? El trueque que planea Independiente para sacar a Claudio Aquino de Colo Colo
Arturo Vidal contra dirigente de Blanco y Negro.

No se aguantan: Arturo Vidal se defiende de las críticas y carga contra dirigente de Colo Colo