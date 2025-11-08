¿Será azul o cruzado?: Destapan la verdad del interés de la U y la UC en Daniel Popín Castro

La temporada 2025 está llegando a su fin y los clubes del fútbol chileno comienzan a mirar de reojo el próximo mercado de fichajes, y en medio de las especulaciones, salió a la luz la verdad detrás del supuesto interés de la U y Universidad Católica en una de las figuras más destacadas del Campeonato Nacional.

Por supuesto, hablamos de Daniel 'Popín' Castro, delantero de Deportes Limache que en las últimas semanas ha sido fuertemente vinculado con ambas instituciones, y si bien todo parecía indicar que se venía un verdadero Clásico Universitario por hacerse con sus servicios, aparentemente no serían más que rumores sin fundamento alguno.

Fue el periodista Jorge 'Coke' Hevia quien a través de su cuenta personal de X se refirió a la situación del atacante, afirmando que no está en la carpeta azul ni cruzada: "Hoy 7/11 no existe interés ni de la U ni de la UC por Popín Castro". "¿Puede llegar? ¿Por qué no? Tuvo una muy buena temporada y me parece un buen jugador", agregó.

Hoy 7/11 no existe interés ni de la U ni de la UC por Popin Castro. Puede llegar? Pq no, tuvo una muy buena temporada y me parece un buen jugador, pero NO HAY interés real por él hoy. Basta de humear November 8, 2025

"Pero no hay interés real por él hoy. Basta de humear", cerró tajante el controversial comunicador, por lo que más allá de la urgencia de Universidad de Chile y Universidad Católica de traer caras nuevas para sus zonas de ataque, lo cierto es que la figura de Deportes Limache no parece ser la solución para ambos clubes.

Los números de Popín Castro

Cabe destacar que, a sus 31 años, Daniel Castro está firmando una de las mejores campañas de su carrera profesional, alzándose no solo como figura absoluta del conjunto 'tomatero', sino que también como un importante valor de la Liga de Primera, donde acumula 10 goles y sueña con conseguir la permanencia de su equipo en Primera División.

