¡A juntar los billetes! La millonaria cláusula de salida de jugador pretendido por Colo Colo

Este fin de semana Colo Colo visitó a Ñublense en el sur del país con el objetivo de sumar puntos para poder ingresar a los puestos de copas internacionales, mientras que el cuadro de los diablos rojos, continuaba en carrera para salir de los puestos de mitad de tabla y no complicarse con el descenso en las últimas fechas.

El partido estuvo bastante disputado entre ambos equipos, donde el cacique intentaba proponer el control del partido, pero no pudo sacar diferencas hasta la segunda mitad, cuando en el minuto 55', Vicente Pizarro logró abrir la cuenta para los albos. Este fue la única anotación del encuentro que le dio la victoria a la visita.

Con este resultado, Colo Colo continúa en la octava posición de la tabla de colocaciones, donde debe al menos llegar al séptimo lugar para clasificar a la Copa Sucamericana, pero actualmente se encuentra a cuatro puntos de este puesto que lo tiene Universidad de Chile, quienes deben jugar su duelo pendiente ante Everton.

Mañana desde las 15:00 horas, Colo Colo visitará a Unión Española con el objetivo de sumar puntos para acercarse a los puestos de copas internacionales, mientras que el cuadro hispano busca salir de la peligrosa zona del descenso, donde está a sólo un punto de la salvación, por lo que irán con todo en este encuentro.

¿Les alcanzará en Macúl?

Los albos ya están pensando también en la próxima temporada y en lo que será el mercado de fichajes, en ese sentido tienen en la mira a Francisco Salinas, lateral derecho que es una de las figuras en Coquimbo Unido y a quién quieren traer para reeemplazar a Mauricio Isla. El tema es que el cuadro pirata lo blindó con una cláusula de salida de 500 mil dólares, por lo que el cacique tendrán que sacar la billetera si quieren ir por él.

