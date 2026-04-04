"Tiene carisma y…": Pamela Jiles aconsejó e instó a Mara Sedini a que "se libere de los tatitas del Gabinete"

La diputada Pamela Jiles sorprendió en sus redes sociales al subir una publicación en la cual critica y aconseja a la Ministra Secretaria General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini.

A través de X, la parlamentaria del distrito 12 y represéntate del Partido de la Gente, sinceró que "la ministra Mara Sedini puede ser una buena vocera si se libera de la formalidad que el Gobierno le asigna".

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Jiles instó a Sedini a "ser ella" y destacó que "tiene más calle que la mayoría de los ministros". En la misma línea, destacó la labor de la vocera como madre de acogida hace más de 10 años: "conoce el sufrimiento de los más vulnerables".

"Debe desarrollar su faceta pop, decir lo que piensa y siente en las vocerías, olvidarse de la minuta republicana y dejar de subordinarse a los tatitas del gabinete que son sus iguales pero se comportan como sus apoderados", escribió.

Finalmente, la exfigura del espectáculo cerró con que "ella tiene carisma, colorido, luz, frescura y sentido común. Si se atreve a jugar con esas armas va a superar la prueba. Si sigue secuestrada en un personaje q le imponen, va a fracasar".

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El posteo llega en momentos clave para la vocera de Gobierno, quien ha recibido múltiples cuestionamientos en la realización de sus funciones como titular de su cartera.