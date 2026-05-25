"No quiere estar": Acusan que jugador de Colo Colo busca abandonar el equipo

Acusan que jugador de Colo Colo busca abandonar el club

Por: Kevin Vejar

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Colo Colo superó por 2-1 a Universidad Católica en el Claro Arena y se consolidó como líder absoluto de la Liga de Primera, y si bien el equipo atraviesa un inmejorable momento, aseguran que un jugador en particular no lo está pasando nada bien e incluso ya se habría resignado a abandonar la institución lo antes posible.

Efectivamente, los dirigidos del técnico Fernando Ortiz ratificaron lo que está siendo su gran campaña en la primera rueda del campeonato mediante un correctísimo mano a mano con la 'Franja', pero a la hora de repasar individualidades, hay uno que no se encontró nunca tras ingresar desde el banco de suplentes.

Hablamos de Claudio Aquino, volante que ingresó a los 66 minutos del compromiso en reemplazo de Álvaro Madrid, pero una vez más estuvo muy por debajo de las expectativas, rendimiento que Juan Cristóbal Guarello, en su programa La Hora de King Kong, criticó sin piedad alguna: "Aquino fantasma".

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Claudio Aquino atraviesa su peor momento en Macul.

Guarello afirma que Aquino se cansó de Colo Colo

Pero eso no es todo, pues el excéntrico comunicador asegura que si el ex Vélez Sarsfield sigue sin demostrar con la camiseta colocolina, es porque en realidad ya perdió la motivación de continuar en el club: "Él no quiere estar en Colo Colo". "Este Aquino no le sirve al equipo si es de los sueldos más altos", lanzó tajante.

"Entró y jugó parado. Si pueden volver a ver el partido, vean cómo jugó. No tocó la pelota y esa actitud impidió que se generara otra opción para resolver", sentenció Guarello, ácido análisis sobre Claudio Aquino justo cuando en el Estadio Monumental meditan seriamente no renovar su vínculo, que finaliza en diciembre.

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