¡SEDE LISTA! Chile define la cancha para enfrentar a España por la Copa Davis

Nuestra selección chilena de tenis, liderada por su capitán Nicolás Massú, viene de un gran desempeño tras disputar la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis. Fue aquí donde nos enfrentamos en condición de local en el court central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional al combinado de Serbia, quienes venían sin su máxima figura, Novak Djokovic.

Pero en una jornada impecable, nuestros representantes nacionales apabullaron a Serbia, logrando la victoria en todos los enfrentamientos quedándose con un aplastante 4-0. Con esto aseguramos nuestro paso a la siguiente ronda de la competencia.

Ahora el desafío es mucho mayor, ya que en la última ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, la selección chilena de tenis tendrá un duro desafío al enfrentar al combinado de España, quienes son los actuales subcampeones del torneo y cuentan con grandes figuras como el número 2 del mundo, Carlos Alcaraz.

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La Federación de Tenis de Chile confirmó hace algunos días que la serie ante España por la fase final de los Qualifiers de la Copa Davis se disputará en plenas fiestas patrias, tal como se ha visto en otras instancias del torneo.

Volvemos a la arcilla

La dura serie ante la potencia europe, se disputará sobre arcilla en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, donde además se informó que el próximo 5 de junio se pondrán a la venta las entradas para estos encuentos a través del sistema Ticketplus.

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