VIDEO | ¡A lo Evelyn Matthei! Captan a Mara Sedini escapando de la prensa para evadir importante pregunta

Tras estallar la polémica por la expresión “Estado en quiebra” en las redes sociales oficiales del Gobierno —lo cual se tradujo en un oficio por parte de la Contraloría contra la Secretaría General de Gobierno—, la ministra Mara Sedini se ha mantenido bajo la lupa y sujeta a una serie de críticas.

Recordemos que el polémico posteo surgió como una forma del Gobierno de José Antonio Kast de justificar el incremento en el precio de los combustibles y la imposibilidad de activar el Mepco. Ante eso, el organismo solicitó formalmente explicaciones a la Segegob,

En el oficio, emitido por la jefa de la entidad fiscalizadora, Dorothy Pérez, se exigió a la ministra Sedini que en un plazo de cinco días hábiles se remitieran los antecedentes vinculados a la publicación, según reveló BiobioChile.

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El insólito escape de Mara Sedini

Ahora, a tan solo un día de cumplirse el plazo dado por la Contraloría, la ministra vocera fue abordada por la prensa. Sin embargo, de acuerdo a las imágenes publicadas por el portal Concón Al Día, Sedini no tenía planes de contestar a las preguntas de los periodistas.

En el video, se puede apreciar a la autoridad caminar apresuradamente delante de los comunicadores, quienes le preguntan si contestará el oficio. Sin detenerse, y subiendo rápidamente unas escaleras, la secretaria de Estado se limitó a contestar: “Para eso están los plazos”.

En vano, los periodistas presentes intentaron consultar si pedirá una prórroga para remitir los antecedentes a la Contraloría, pero sus preguntas se toparon de lleno con el silencio de la ministra Mara Sedini.

Revisa el video aquí:

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