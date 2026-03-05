Critican a Mara Sedini tras tajante aclaración de Defensoría de la Niñez por sus dichos: “Deja muy mal parado a Chile”

Critican a Mara Sedini tras tajante aclaración de Defensoría de la Niñez por sus dichos: “Deja muy mal parado a Chile”

Por: Catalina Martínez

Durante una reciente entrevista con Radio Duna, la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió al quiebre entre el presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast. En medio de sus declaraciones, acusó al actual mandatario de dejar cargos "amarrados" en distintas instituciones, entre ellas la Defensoría de la Niñez

"Aquí llevamos mucho tiempo viendo cómo el Gobierno del presidente Boric intenta pasar gato por liebre con la ley de amarre, con intentar dejar amarrado un cargo en la Defensoría de la Niñez. Todos los días nos vamos enterando de cosas nuevas", sentenció la futura secretaria de Estado, según recogió 24 Horas

Lo que no esperaba Sedini, es que sus dichos despertaron una inmediata reacción del mencionado organismo. A través de las redes sociales de la Defensoría, Anuar Quesille, líder de la entidad, dejó una tajante aclaración respecto a la acusación de la próxima ministra

"Es imperioso aclarar a la opinión pública y a las autoridades que la Defensoría de la Niñez es una institución autónoma del Estado, independiente del gobierno de turno y cuya máxima autoridad es elegida por el Senado cada cinco años", sentenció el defensor de la Niñez. 

Dentro de esa línea, procedió a aclarar que su mandato dentro de la organización finaliza recién en 2028. "Lo declarado por la futura ministra no es correcto y puede generar confusión en la ciudadanía respecto del carácter autónomo y el rol de la institución que dirijo. Por ello, considero relevante realizar esta precisión", cerró Quesille. 

Valeria Cárcamo lapidó error de Mara Sedini 

Tras la aclaración de la Defensoría de la Niñez, Sedini se posicionó al centro de la polémica, siendo cuestionada tanto por usuarios en redes sociales como por figuras públicas, quienes no dejaron pasar el “desconocimiento” de la futura autoridad respecto a la materia. 

Entre los rostros que criticaron el episodio estuvo la conocida comentarista Valeria Cárcamo, con quien Sedini protagonizó varios encontrones durante su periodo como panelista de Sin Filtros

“Mara Sedini acusó hoy al Presidente Gabriel Boric de dejar ‘amarrado’ al Defensor de la Niñez. Sin embargo, el propio defensor tuvo que explicarle que es un órgano autónomo elegido por el Senado cada 5 años”, sentenció la militante del Frente Amplio en su cuenta de X. “Que una ministra desconozca algo tan básico como la separación de poderes deja muy mal parado a Chile”, cerró Cárcamo. 

