Lamine Yamal a la cabeza: España anuncia su nómina para el Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid

España anuncia su nómina para el Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid

Por: Kevin Vejar

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Quedando tan solo 17 días para que arranque el Mundial de Norteamérica 2026, España dio a conocer su nómina de 26 jugadores para el certamen, donde el técnico Luis de la Fuente sorprendió a todos con una decisión prácticamente histórica y no incluyó ningún futbolista del siempre poderoso Real Madrid.

Así es, en una ceremonia que tuvo lugar en la Gran Vía de Madrid, la selección europea confirmó quiénes serán sus representantes en Estados Unidos, México y Canadá, y considerando que son uno de los países llamados a pelear por el título, por supuesto que querrán contar con sus mejores exponentes de la actualidad.

En dicho contexto, si bien se mantiene la estructura general que venían mostrando en el presente ciclo, de la Fuente sí tenía sorpresas preparas para esta jornada, como lo es la presencia de Eric García tras su gran campaña junto al FC Barcelona. ¿El damnificado? Dean Huijsen, zaguero del Madrid que oficialmente perdió su boleto.

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Luis de la Fuente justifica la nómina de España

En el propio evento, el adiestrador español atendió algunas preguntas de los medios de comunicación, instancia donde, casi consciente del revuelo que causaría la nómina final, destacó las virtudes del grupo que conformó: "Calidad, humanidad y competitividad, en eso somos un equipo muy poderoso".

"Hay más virtudes, y también cosas que hay que mejorar, muchas, y hay margen de mejora, por supuesto que sí. Tenemos una base fantástica, cimentada precisamente en estos valores que hemos comentado hoy", sentenció Luis de la Fuente, que puso fin a días llenos de especulaciones sobre la mediática nómina.

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