¡VAN POR LA CLASIFICACIÓN! La programación de la última fecha en copas internacionales

Por: Gonzalo Zamora

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Esta semana se disputa la última fecha de la fase de grupos tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, donde si bien algunos equipos ya aseguraron su clasificación a la siguiente fase, la gran mayoría se jugará el todo por el todo en esta fecha.

Con respecto a los equipos chilenos que están participando de estos torneos, han tenido un gran desempeño, donde por el momento Coquimbo Unido es el único clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que Palestino es en único eliminado de la Copa Sudamericana.

El resto de nuestros representantes nacionales aún tienen chances de clasificar a las siguientes fases de copas internacionales, por lo que todo lo que ocurra esta semana es clave para saber qué equipos chilenos seguirán en competencia.

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Esta semana se definen los clasificados a la siguiente fase de las copas internacionales, ya que se disputá la última fecha de la fase de grupos. Es aquí donde nuestros representantes nacionales irán con todo en busca de esa clasificación.

La programación de esta semana

Todo comienzo el día de mañana con el ya eliminado Palestino, quienes recibirán a Deportivo Riestra desde las 18:00 horas; por su parte, O'Higgins buscará su clasificación en Copa Sudamericana como visitante ante Millonarios, también desde las 18:00 horas.

Tras estos encuentros, el ya clasificado Coquimbo Unido, cierra su fase de grupos visitando a Nacional desde las 20:30 horas. El miércoles, Audax Italiano sale a buscar su clasificación como visitante ante Olimpia desde las 18:00 horas; mientras que Universidad Católica cierra todo el jueves desde las 20:30 horas con su visita a Boca Juniors.

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