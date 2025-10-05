"No será considerado": Fernando Ortiz confirma la baja de un titular clave para el próximo partido de Colo Colo

Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

Por: Kevin Vejar

Antes de que se diera inicio al receso por el Mundial Sub 20, donde La Roja ya está en octavos de final, Colo Colo consiguió un contundente triunfo ante Deportes Iquique, pero no todo fueron abrazos en Macul, pues uno de los titulares del equipo sufrió una lesión que lo dejó oficialmente fuera del próximo partido.

Así es, en conversación con Cooperativa Deportes, el técnico Fernando Ortiz abordó la situación de Fernando De Paul, quien tuvo que abandonar el terreno de juego ante los Dragones Celestes: "Se está insertando de a poco en los trabajos. Hoy fue el primer día que pudo trabajar con Martín, el preparador de arqueros".

Luego de su sustitución forzada, los exámenes médicos arrojaron que el guardameta presenta una contractura en el tríceps sural izquierdo, y si bien ha evolucionado de buena manera, el DT ya descartó su presencia en el siguiente compromiso, el amistoso del miércoles ante Deportes Puerto Montt: "Él no va a ser considerado".

¿Estará ante Coquimbo?

Sin embargo, consultado por si el 'Tuto' llega al próximo partido por el Campeonato Nacional, donde deberán visitar a nada más y nada menos que Coquimbo Unido, líder absoluto del certamen, Ortiz se mostró optimista con el golero: "Yo creo que va a estar en condiciones para estar en el partido de liga".

Cabe mencionar que el atractivo encuentro entre Colo Colo y Coquimbo, duelo válido por la jornada 24 de la Liga de Primera, está programado para el domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas, y se llevará a cabo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde los albos intentarán aguarle la fiesta al puntero.

