¡Cortaron histórica racha!: Sevilla golea al Barcelona con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como figuras

Alexis Sánchez comandó goleada de Sevilla al Barcelona

Por: Kevin Vejar

Inmejorables noticias las que llegan desde España, donde el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo le propinó un categórico 4-1 al poderoso FC Barcelona por La Liga, con notable actuación de ambos chilenos, y puso fin a una negativa e histórica racha de 10 años en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Con un gol del propio 'Niño Maravilla', que abrió el marcador mediante lanzamiento penal a los 13 minutos de juego, además de las anotaciones de Isaac Romero, José Ángel Carmona y Akor Adams, el cuadro andaluz fue una tromba contra el conjunto blaugrana que solo consiguió un solitario descuento de Marcus Rashford sobre el final del primer tiempo.

Luego de disputar prácticamente todo el partido, el tocopillano fue reemplazado en los descuentos, donde salió ovacionado por el público asistente del recinto sevillano, mientras que Suazo también cumplió una gran presentación, alzándose como uno de los mejores de la cancha y dueño absoluto de la banda izquierda.

Con este resultado, el Sevilla marcha quinto en la tabla de posiciones del certamen español, donde ya suma 13 puntos luego de ocho jornadas, mientras que el Barcelona de Hansi Flick perdió nuevamente el liderato, y con 19 unidades se estancó en la segunda plaza por debajo del Real Madrid, puntero con 21 puntos.

Historia en Sevilla

Cabe mencionar que con esta notable victoria, el Sevilla no solo dio la sorpresa aplastando al Barça, sino que consiguió un hito histórico, pues este 4-1 en casa significó el primer triunfo luego de 11 años por La Liga ante los catalanes, y es que los blanquirrojos venían de 15 derrotas y cuatro empates, racha que llegó a su fin con Alexis y Suazo en cancha.

