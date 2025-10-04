"Es hincha": La figura de La Roja Sub 20 que sueña con jugar pronto en la U

La Roja ya está en octavos de final del Mundial Sub 20, y si bien los dirigidos del polémico Nicolás Córdova no terminan de convencer a los hinchas, hay nombres propios que se destacan cada vez más en el equipo, como es el caso de un jugador que, aparentemente, sueña con jugar pronto en Universidad de Chile.

Hablamos de Agustín Arce, mediocampista de 20 años que si bien ya debutó profesionalmente con los azules, no ha tenido la oportunidad de competir de lleno en el primer equipo y tuvo que partir a préstamo en dos ocasiones, llegando a vestir los colores de San Luis de Quillota y Deportes Limache, su actual club.

En esa línea, fue su propia madre, Johana Melli, quien en diálogo con AS Chile confesó que el zurdo solo piensa en defender la camiseta universitaria, equipo de sus amores: "La U es su casa, su segundo hogar. Él es hincha del club". "Hoy está a préstamo en Deportes Limache por el Mundial, necesitaba jugar", explicó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Y por si fuera poco, la progenitora del volante reveló la pasión por el Romántico Viajero dentro de los Arce-Melli: "Igual tenemos a Tadeo (hermano menor) que juega en la U, en la Sub-8, y uno se va mimetizando. Mi familia es de la U, también tenemos parte de otros equipos, pero cuando vemos a Agustín, somos todos de un mismo color".

La '10' de su ídolo

Otra de las confesiones de Johana Melli que llamó la atención fue la admiración de Agustín Arce por un histórico futbolista trasandino, con el que comparte su dorsal '10' en La Roja Sub 20: "Siempre le ha gustado Juan Román Riquelme". "No era tanto de tener posters, pero lo seguía mucho en el fútbol, respecto a su forma de juego", destapó.

Nuestro canterano Agustín Arce fue titular y jugó los 90 minutos en el duelo de la Selección Chilena ante Egipto 🇪🇬 por la Fecha 3 del Mundial #Sub20 de Chile 2025 🏆



En tanto, Flavio Moya e Ignacio Sáez fueron alternativas y no vieron minutos en el partido.



Pese a la derrota,… pic.twitter.com/SeRdVIFBkK — Universidad de Chile (@udechile) October 4, 2025

Te puede interesar: ¿Se va tras el Mundial? Figura de La Roja sub-20 tendría ofertas desde el extranjero