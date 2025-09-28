¡Un DT inusual!: La nueva rareza de Fernando Ortiz en Colo Colo tras goleada a Deportes Iquique

El pasado viernes, Colo Colo goleó a Deportes Iquique en un encuentro marcado por el debut de Fernando Ortiz como entrenador albo en el Campeonato Nacional, y una vez consumada la victoria, el DT del Cacique sorprendió nuevamente a los hinchas colocolinos con un gesto muy comentado en las redes.

Si bien el estratega argentino ya se había estrenado en el banco del 'popular' en la Supercopa ante Universidad de Chile, aún faltaba verlo dirigir a su nuevo equipo en el torneo local, y qué manera de iniciar este ciclo: contundente triunfo por 4-0 frente a Iquique, que mantiene firme la ilusión de clasificar a una copa internacional.

Por supuesto, su primer compromiso en el Monumental dejó más que contento al 'Tano', que acudió a su cuenta personal de Instagram para compartir varias capturas del duelo y un mensaje a los fanáticos: "Un primer partido en casa muy especial. Agradezco a los jugadores por el gran esfuerzo y a nuestra hinchada por el apoyo incondicional".

Una cercanía inesperada

El gesto llamó fuertemente la atención del pueblo albo, que ya estaba sorprendido por su salida del recinto de Macul tras la victoria, donde el ex DT de Santos Laguna se bajó de su vehículo para compartir con la gente, sacarse fotografías e incluso grabar saludos, algo que no es muy común de ver en un entrenador.

Cabe mencionar que estas curiosas acciones de Ortiz no son las primeras sorpresas del estratega desde su arribo al Cacique, pues también apareció repentinamente en el partido de Colo Colo Sub 20 durante la mañana del sábado del fin de semana que se le dio libre al plantel. Sin duda alguna, se comienza a ganar al hincha.

