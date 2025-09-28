Lapidaria crítica de Nicolás Peric tras el debut de Chile en el Mundial Sub 20: "Fuimos un..."

Peric indignado con Chile en el Mundial Sub 20

Por: Kevin Vejar

Si bien la Selección Chilena arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial Sub 20 y derrotó a Nueva Zelanda por 2-1, los dirigidos de Nicolás Córdova no tuvieron precisamente su mejor actuación, y fue Nicolás Peric quien se sumó a las críticas con un lapidario análisis sobre el joven combinado nacional.

Aún cuando el agónico triunfo le permitió a Chile sumar 3 valiosos puntos, el excéntrico exgolero quedó muy disconforme: "No jugaron bien y ellos deben saberlo. No estuvieron finos tampoco, jugaron muy erráticos, demasiado erráticos". "¿Cómo te vas a encontrar si estás súper impreciso?", lanzó en De Buena Fuente de DLT Sports.

"El equipo tiene mucho que mejorar porque hoy jugaron muy mal", afirmó el otrora golero de Rangers pensando en los compromisos que se avecinan ante Japón y Egipto, y luego le hizo un fuerte llamado de atención al equipo capitaneado por Juan Francisco Rossel: "Fuimos un desastre, no nos damos dos pases seguidos".

"Suelten los nervios, relájense y hagan algo. No hay calle, ¿a dónde está el jugador de la calle?", remató evidentemente molesto el Nico Peric, que al igual que las casi 45 mil personas que acudieron anoche al Estadio Nacional, espera ver una mejora en el planteamiento de La Roja para lo que queda del certamen.

El próximo rival de Chile

Tras esta victoria ante Nueva Zelanda, la Selección Chilena de Nicolás Córdova deberá dar vuelta la página rápidamente y pensar en Japón, su siguiente rival por la fecha 2 del Grupo A del Mundial Sub 20, encuentro programado para el martes 30 de septiembre a las 20:00 horas en el mismo recinto de Ñuñoa.

