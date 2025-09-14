¡Llegó la segunda!: Universidad de Chile aplasta a Colo Colo y es el nuevo campeón de la Supercopa

Finalmente, luego de varios meses de incertidumbre y reprogramaciones, hoy se llevó a cabo la esperada Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde los azules fueron ampliamente superiores, le propinaron un categórico 3-0 al Cacique y levantaron por segunda vez en su historia este título.

Si bien el partido arrancó con buenas oportunidades para ambos equipos, fueron los dirigidos de Gustavo Álvarez quienes supieron abrir el marcador mediante un zapatazo de media distancia de Matías Sepúlveda (18'), y por si fuera poco, 10 minutos más tarde Sebastián Vegas sería expulsado en los albos.

De ahí en más, todo fue a favor del Romántico Viajero, que con una anotación de Nicolás Guerra (37') sacó una ventaja de dos goles antes de irse al descanso. El complemento siguió la misma tónica, y Lucas Assadi, figura del cuadro azul, puso la guinda de la torta: tiro cruzado inatajable para De Paul y el 3-0 definitivo de la U.

Con esta sorpresiva goleada a Colo Colo, Universidad de Chile se alzó como monarca de la Supercopa por segunda vez en su historia, trofeo que no conseguía desde el año 2015, cuando derrotó a Universidad de Concepción. Además, los azules fueron subcampeones en la temporada 2013 y 2016.

Si bien la U ya suma dos Supercopas en su palmarés, lo cierto es que Colo Colo continúa siendo el club que más veces se quedó con el certamen: 4 títulos, podio que comparte con Universidad Católica. Más abajo vienen los ya mencionados azules (2), mientras que Unión Española, O'Higgins y Magallanes la ganaron una sola vez.

