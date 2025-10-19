¡Siempre pasa algo!: Sorpresiva multa golpea a Colo Colo antes de enfrentar a Coquimbo Unido

Sorpresiva multa golpea a Colo Colo

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

U de chile manda carta formal para suspender Supercopa.

Impactante doble parricidio en La Reina: padre habría quitado la vida a sus dos hijos antes de suicidarse
Lawrence Vigouroux entra en histórico ranking chileno

¡En el top 10!: Lawrence Vigouroux entra en prestigioso ranking histórico de futbolistas chilenos
https://img.lahora.cl/upload/2025/10/17161D514C42446D141E0F55514945711F151E1853424C711215-1200x800.webp

VIDEO: Polémica en redes tras el regreso de Sebastián Piñera a la franja electoral
El candidato de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

Club del DT favorito de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez responde: "Pensamos toda la..."
En la U comienzan a despedirse de una figura

Universidad de Chile comienza a despedirse de una querida figura del plantel: "Se cumple un ciclo"
Almeyda y la suplencia de Alexis Sánchez en Sevilla

Tras derrota con Mallorca: DT del Sevilla revela por qué Alexis Sánchez fue suplente
Jeannette Jara hizo arder las redes sociales con respuesta a Kast

¡Con todo y meme de Los Simpson! La respuesta de Jara a reclamo de Kast que hizo enojar a sus adherentes
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Problemas para el cacique! Colo Colo tiene en duda a figura para duelo con Coquimbo
Joaquín Lavín León reaccionó a su desafuero

¡Insiste en su inocencia! Así reaccionó Joaquín Lavín Jr. tras aprobación de su desafuero
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿A quién apoyará? Johnny Herrera y su preferencia en duelo de Colo Colo y Coquimbo

Quedan tan solo horas para que Colo Colo se enfrente a Coquimbo Unido en un duelo que será trascendental para ambos equipos y sus adversas aspiraciones en el presente Campeonato Nacional, y justo en la antesala del encuentro, la institución alba recibió una inesperada e insólita multa económica.

Resulta que la delegación colocolina llegó este viernes a la cuarta región en un arribo que no estuvo exento de polémica, y como ha sido la tónica a lo largo del accidentado Centenario del 'popular', Blanco y Negro ya fue notificado sobre un nuevo castigo, aunque en esta ocasión, poco y nada tiene que ver con lo futbolístico.

Según indicó Diario El Día, el bus donde se trasladaba el plantel albo hacia Coquimbo protagonizó una controversial maniobra en la comuna vecina, La Serena: "El vehículo de gran tamaño fue captado ingresando al casco histórico de la ciudad, una zona donde el tránsito de camiones de alto tonelaje y buses de pasajeros de esa envergadura está estrictamente prohibido".

Te puede interesar: Club del DT favorito de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez responde: "Pensamos toda la..."

Además, el citado portal de dicha región recapituló una serie de errores del chofer del Cacique: "El bus intentó doblar de calle Balmaceda hacia calle Prat, una maniobra que resultó imposible de concretar debido a las dimensiones del vehículo y el poco espacio disponible, provocando importantes complicaciones en el tránsito".

"El conductor del bus, al no poder realizar el giro, debió retroceder y buscar una vía alternativa. La situación generó sorpresa entre transeúntes y automovilistas", concluye El Día, en un hecho que si bien se viralizó y provocó risas en redes sociales, no debe haber caído para nada bien en la dirigencia del club.

La multa a Colo Colo

Como era de esperarse, la Municipalidad de La Serena salió al paso de la situación y confirmó que las Unidades de Inspección Municipal le cursaron una infracción al bus de Colo Colo de forma empadronada, insólito episodio que parece reflejar lo que ha sido la mala suerte de la institución en la conmemoración de sus 100 años.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

NOTAS DESTACADAS

U de chile manda carta formal para suspender Supercopa.

Impactante doble parricidio en La Reina: padre habría quitado la vida a sus dos hijos antes de suicidarse
Lawrence Vigouroux entra en histórico ranking chileno

¡En el top 10!: Lawrence Vigouroux entra en prestigioso ranking histórico de futbolistas chilenos
https://img.lahora.cl/upload/2025/10/17161D514C42446D141E0F55514945711F151E1853424C711215-1200x800.webp

VIDEO: Polémica en redes tras el regreso de Sebastián Piñera a la franja electoral
El candidato de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

Club del DT favorito de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez responde: "Pensamos toda la..."
En la U comienzan a despedirse de una figura

Universidad de Chile comienza a despedirse de una querida figura del plantel: "Se cumple un ciclo"
Almeyda y la suplencia de Alexis Sánchez en Sevilla

Tras derrota con Mallorca: DT del Sevilla revela por qué Alexis Sánchez fue suplente
Jeannette Jara hizo arder las redes sociales con respuesta a Kast

¡Con todo y meme de Los Simpson! La respuesta de Jara a reclamo de Kast que hizo enojar a sus adherentes
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Problemas para el cacique! Colo Colo tiene en duda a figura para duelo con Coquimbo
Joaquín Lavín León reaccionó a su desafuero

¡Insiste en su inocencia! Así reaccionó Joaquín Lavín Jr. tras aprobación de su desafuero
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿A quién apoyará? Johnny Herrera y su preferencia en duelo de Colo Colo y Coquimbo
Cómo se harán las devoluciones por cobro de más en tarifas de luz

Escándalo por tarifas de luz: Biministro García revela cómo se hará la devolución por cobros extra

¡INSÓLITO! La final del Mundial sub-20 tendrá un enorme problema
Jeannette Jara y sus emotivas palabras durante encuentro con Colocolinos

“Debemos tener siempre memoria”: El potente homenaje de Jara a hinchas caídos durante encuentro con Colocolinos
Nuevo contrato de Charles Aránguiz en la U.

¡Sonríen los azules! Charles Aránguiz le entrega grandes noticias a Universidad de Chile

¡Un mal día! Alejandro Tabilo y Tomás Barrios no pudieron seguir sumando victorias
Hermana de Krishna Aguilera hizo nueva revelación

¡Temía por su vida! Hermana de Krishna Aguilera revela “error” de la joven que habría enojado a Juan Beltrán
Esteban Paredes Colo Colo

¡Las palabras del histórico! Esteban Paredes habla sobre el momento actual de Colo Colo
Pareja de piloto de helicóptero fallecido le dedicó un último adiós

“Te dejo mis alas para que vuelvas a casa”: El último adiós de pareja de piloto de helicóptero fallecido
Juan Cristóbal Guarello acusa a Pablo Milad.

¿Otra más? Juan Cristóbal Guarello saca a la luz el preocupante plan de Pablo Milad en la ANFP
Diego Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido.

Colo Colo toma nota: Diego "Mono" Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido