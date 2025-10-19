¡Siempre pasa algo!: Sorpresiva multa golpea a Colo Colo antes de enfrentar a Coquimbo Unido

Quedan tan solo horas para que Colo Colo se enfrente a Coquimbo Unido en un duelo que será trascendental para ambos equipos y sus adversas aspiraciones en el presente Campeonato Nacional, y justo en la antesala del encuentro, la institución alba recibió una inesperada e insólita multa económica.

Resulta que la delegación colocolina llegó este viernes a la cuarta región en un arribo que no estuvo exento de polémica, y como ha sido la tónica a lo largo del accidentado Centenario del 'popular', Blanco y Negro ya fue notificado sobre un nuevo castigo, aunque en esta ocasión, poco y nada tiene que ver con lo futbolístico.

Según indicó Diario El Día, el bus donde se trasladaba el plantel albo hacia Coquimbo protagonizó una controversial maniobra en la comuna vecina, La Serena: "El vehículo de gran tamaño fue captado ingresando al casco histórico de la ciudad, una zona donde el tránsito de camiones de alto tonelaje y buses de pasajeros de esa envergadura está estrictamente prohibido".

¡El bus de Colo Colo, multado en La Serena! 🚌💰 Un episodio insólito en el centro histórico que se viralizó. #ColoColo #LaSerena https://t.co/hB71e0fmzy pic.twitter.com/nyPNb60FpM October 18, 2025

Te puede interesar: Club del DT favorito de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez responde: "Pensamos toda la..."

Además, el citado portal de dicha región recapituló una serie de errores del chofer del Cacique: "El bus intentó doblar de calle Balmaceda hacia calle Prat, una maniobra que resultó imposible de concretar debido a las dimensiones del vehículo y el poco espacio disponible, provocando importantes complicaciones en el tránsito".

"El conductor del bus, al no poder realizar el giro, debió retroceder y buscar una vía alternativa. La situación generó sorpresa entre transeúntes y automovilistas", concluye El Día, en un hecho que si bien se viralizó y provocó risas en redes sociales, no debe haber caído para nada bien en la dirigencia del club.

La multa a Colo Colo

Como era de esperarse, la Municipalidad de La Serena salió al paso de la situación y confirmó que las Unidades de Inspección Municipal le cursaron una infracción al bus de Colo Colo de forma empadronada, insólito episodio que parece reflejar lo que ha sido la mala suerte de la institución en la conmemoración de sus 100 años.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol