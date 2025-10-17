¡Las palabras del histórico! Esteban Paredes habla sobre el momento actual de Colo Colo

El pasado miércoles, Colo Colo se trasladó hasta el sur de nuestro país, específicamente al estadio Chinquihue para disputar un amistoso ante Puerto Montt. Esto duelo está en el marco de los trabajos del equipo quienes no han parado tras la detención del Campeonato Nacional por la realización del Mundial sub-20 en Chile.

Fernando Ortiz apostó por las jóvenes promesas de los albos, quienes en el primer tiempo le rindieron resultados, ya que Cristián Riquelme abrió la cuenta para el cacique. Pero en el segundo tiempo, un insólito error entre Eduardo Villanueva y Bruno Gutiérrez le permitieron al local empatar el partido al mintuo 67'. Luego en los minutos finales, un tiro desde lejos de José Cardenas con una gran complicación de Villanueva, permitieron que Puerto Montt se quedara con la victoria.

Este sería el segundo partido amistoso que Colo Colo pierde durante el parón del Campeonato Nacional, ya que anteriormente también habían caído por 2-1 ante Unión Española a puertas cerradas, por lo que Fernando Ortiz tendrá que replantear sus sitema de juego y también a los jugadores escogidos para resolver estos problemas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

De forma exclusiva hablamos con el histórico exjugadores y goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, quien nos comentó sus opiniones sobre el trabajo que ha realizado Fernando Ortiz tras su llegada al cacique. "Es muy difícil cuando un técnico llega tras la forma en que salió el anterior, él debe dar un giro de 180°, debe conocer a todos los jugadores y tiene la presión de estar en el equipo más grande de Chile".

Con el objetivo en la mira

Sumado a lo anterior, si bien Ortiz no ha tenido mucho tiempo de trabajo, se le exigen resultados de inmediato, sobre todo porque su objetivo y lo que también prima su continuidad es clasificar a copas internacionales. "El otro día se perdió con Puerto Montt, sin desmererlos pero esos partidos hay que ganarlos, pero creo que hay que tenerle paciencia, trabaja muy bien y espero que clasifiquen a alguna copa internacional, sino sería un verdadero fracaso en nuestro Centenario".

También te puede interesar: ¡Muy malas noticias! Jugador de Colo Colo estará fuera de las canchas por un largo tiempo