Club del DT favorito de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez responde: "Pensamos toda la..."

El candidato de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

Por: Kevin Vejar

Como bien es sabido, Gustavo Álvarez está protagonizando la más tensa de las teleseries en Universidad de Chile del último tiempo, y si bien el estratega descartó los rumores, la dirigencia no solo ya tiene en la mira un candidato para reemplazarlo, sino que incluso ya recibió la primera respuesta pública del actual equipo del DT.

Pese a ser el principal artífice del renacimiento de la U en estas últimas dos temporadas, un presunto quiebre con la dirigencia de Azul Azul no tendría contento al técnico del Romántico Viajero, que por si fuera poco comenzó a ser sondeado por la selección nacional de Perú, oportunidad ideal para poner fin a su ciclo en el club.

Más allá de que el propio Álvarez aseguró que no medita dejar el Centro Deportivo Azul, parece ser que el interés desde tierras peruanas puso en marcha la búsqueda de un nuevo adiestrador para el 2026, y en las últimas horas trascendió un claro favorito para asumir el banco universitario: Francisco Meneghini, DT de O'Higgins de Rancagua.

Francisco Meneghini está en la mira de la U.

O'Higgins responde por su DT

Como era de esperarse, los rumores que vinculan al entrenador argentino con Universidad de Chile llegaron hasta las oficinas del 'Capo de Provincia', y fue luego de la agónica victoria por 3-2 de los 'celestes' frente a Deportes Iquique este viernes que el mismísimo propietario del equipo contestó por el interés de la U.

Efectivamente, tras ser consultado por una posible salida de Meneghini con rumbo a la capital, Matías Ahumada fue tajante: "Habrá que ver sobre su futuro, pero eso hay que preguntárselo a otros clubes". "En O'Higgins pensamos toda la semana en el próximo partido", sentenció el dueño del cuadro rancagüino.

