En zona de descenso y sin DT: Miguel Ramírez anuncia su salida de Unión Española con brutal desahogo

Unión Española no levanta cabeza y cayó por 2-1 ante Colo Colo en el estadio Santa Laura, derrota que agudiza aún más el presente del equipo que marcha penúltimo en la tabla y peligra seriamente perder la categoría, por lo que su DT y la dirigencia tomaron una radical decisión esta tarde: Miguel Ramírez no seguirá en el banco.

Fue el propio entrenador quien luego del compromiso contra los albos conversó con los medios de comunicación que acudieron al recinto de Independencia, instancia en la que anunció su salida: "A partir de ahora dejamos de trabajar con Unión Española, hemos conversado con los dirigentes para tomar esta decisión".

"Conversaron con el cuerpo técnico para tomar esta decisión, los dirigentes lo han decidido. Todo este tiempo que hemos estado acá han sido súper cercanos", profundizó el estratega, que no escondió su desilusión por la paupérrima campaña: "Lamentablemente los resultados no nos acompañaron, es muy frustrante".

"Siempre hubo respeto de parte de todos", expuso Ramírez, para finalmente dejar un profundo desahogo que explica el fin de este ciclo con los hispanos: "Hoy siento que no tengo la fuerza como entrenador, como líder, para sacar el rendimiento que este equipo necesita. Por eso que nuestra relación con el club llega hasta hoy".

Números para el olvido

Como bien es sabido, los números de Miguel Ramírez al mando de Unión Española estuvieron muy por debajo de las expectativas, y es que de un total de 16 partidos dirigidos, tan solo consiguió cuatro victorias, dos empates y diez derrotas, los cuales tienen al club ad portas del segundo descenso en su historia.

