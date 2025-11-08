¿Se aleja otra vez?: Gigante de Sudamérica se prepara para arrebatarle el fichaje de Octavio Rivero a la U

Por: Kevin Vejar

Una vez más, Universidad de Chile se quedó con gusto a poco tras una destacada campaña, y para los entendidos hay una importante falencia que corregir en el equipo: la falta de un goleador. Ante ello, Octavio Rivero vuelve a sonar con fuerza, pero resulta que un gigante de Sudamérica amenaza las intenciones de la U.

Efectivamente, si bien los arribos de nombres como Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras ilusionaron a más de un fanático a principio de temporada, lo cierto es que los delanteros trasandinos no supieron tomar la batuta en un ataque donde tampoco brillaron los cuestionados Nicolás Guerra y Leandro Fernández.

En dicho contexto, Azul Azul no vería con malos ojos retomar la operación por Rivero, vieja obsesión del técnico Gustavo Álvarez, pero cuando en el Centro Deportivo Azul se preparan para ir por el uruguayo, resulta que otro importante elenco del continente también estaría tras los pasos del ex Colo Colo: Atlético Nacional de Colombia.

"Hace algunos días que el nombre del delantero de Barcelona de Guayaquil comenzó a sonar en los pasillos del cuadro colombiano, que podría aparecer con una oferta antes de que termine el año", publicó Diario Olé en su edición para Ecuador, por lo que la carrera por el charrúa volverá a ser todo un dolor de cabeza en la U.

Los números de Rivero este 2025

Cabe mencionar que a lo largo de esta temporada, Octavio Rivero ha disputado 33 partidos con el Barcelona de Ecuador, donde consiguió un total de 11 anotaciones, números que parecen seducir a Universidad de Chile en su intensa búsqueda de un nuevo goleador, la cual se ha extendido por ya varios años.

