¡ES OFICIAL!: Michael Clark anuncia la bomba más esperada por los hinchas de la U

Clark anuncia compra de Javier Altamirano en la U

Por: Kevin Vejar

Tras derrotar por 2-1 a Alianza Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Universidad de Chile es semifinalista de la Copa Sudamericana 2025, y en medio del carnaval que se desató, Michael Clark, presidente de Azul Azul, anunció una de las bombas más esperadas por la fanaticada de la U esta temporada.

Así es, el Romántico Viajero se impuso en Coquimbo a los dirigidos de un polémico Néstor Gorosito con anotaciones de Lucas Assadi y Javier Altamirano, siendo el gol de este último una verdadera joya, y precisamente sobre el jugador perteneciente a Estudiantes de La Plata es que hay importantes novedades.

Resulta que el volante ofensivo que se encontraba a préstamo hasta diciembre, finalmente seguirá vistiendo la camiseta universitaria: "Durante la semana, firmamos a Javi. Por lo tanto, ya es un jugador de la U para el semestre que viene". "Hoy jugó un partidazo. Estamos muy contentos", expuso el mandamás azul.

"Teníamos una opción de compra por el 50% del pase y la ejercimos. Ya es jugador de la U", profundizó sobre la operación, y tras ser consultado por cuánto tiempo se extenderá la estadía del futbolista en el Centro Deportivo Azul, Clark no dio detalles, pero sí confirmó que hay Altamirano para rato: "Por mucho".

Los números de Altamirano

Cabe mencionar que desde su arribo a Universidad de Chile en enero de 2025, Javier Altamirano registra 34 partidos disputados, donde el mediocampista de 26 años sumó un total de siete goles y tres asistencias, números que aparentemente no solo conquistaron a los hinchas del club, sino también a la dirigencia.

Te puede interesar: Alcaldesa de La Serena toma drástica medida contra la U por incendio en banderazo: "Que se haga cargo"

