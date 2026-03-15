¿Estaremos mejor o peor? Las expectativas de los chilenos con el Gobierno, según encuesta Criteria

Este domingo, la consultora Criteria publicó su primera encuesta relacionada a la nueva administración del presidente José Antonio Kast, quien asumió la Presidencia el 11 de marzo.

En el estudio se le preguntó a 804 hombres y mujeres, mayores de 18 años y de los niveles socioeconómicos ABCD para abordar 3 áreas: "Evaluación del Presidente", "Conocimiento y Aprobación de Ministras y Ministros", además de "Expectativas Sobre el Nuevo Gobierno".

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Resultados

Evaluación del Presidente

El Presidente de la República inicia su mandato presidencial con un 46% de aprobación y 30% de desaprobación. Con respecto al primer punto, el exlíder republicano comenzó su periodo 4 puntos por encima del expresidente Gabriel Boric, que inició con 42% de apoyo.

Conocimiento y Aprobación de Ministras y Ministros

La titular de Energía, Ximena Rincón, se posicionó como la más conocida entre sus pares, alcanzando un índice de 76% sobre los consultados, seguida de la ministra de Deportes, Natalia Ducó, con 69 puntos. El podio lo cierra la vocera de Gobierno, Mara Sedini, con un 47%.

La mitad del gabinete tiene un índice de conocimiento menor al 25% y "entre los ministros y ministras con al menos un 25% de conocimiento, la mejor evaluada es Catalina Parot (Bienes Nacionales). Le siguen la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y Natalia Ducó, con 66% y 65% de aprobación, respectivamente. También destaca el ministro del Interior, Claudio Alvarado (65%)", consignó Criteria.

Expectativas Sobre el Nuevo Gobierno

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En cuanto al apartado "Seguridad", apenas un 2% cree que la situación es actualmente buena, mientras que un 52% cree que mejorará. Consultados por el problema del narcotráfico se mantuvo el 2% de quienes creen que la situación es buena, mientras que el 49% cree que tendrá cambios positivos para la ciudadanía.

Respecto al "clima social" un 49% cree que durante este gobierno "habrá más manifestaciones y protestas sociales, mientras un 35% estima que la cantidad será similar a la observada durante el gobierno de Gabriel Boric y un 16% considera que habrá menos protestas".

Por último se preguntó por economía, apartado en el que un 41% declaro creer que el país mejorará en seis meses, mientras que un 38% espera lo mismo para la economía del hogar y un 33% cree que las posibilidades de encontrar o mejorar un empleo serán mayores.