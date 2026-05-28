VIDEO| ¡IMPACTANTE! Carabinero terminó siendo arrastrado en medio de control vehicular en Chiguayante

video carabinero arrastrado

Por: Paula Osorio

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Momentos de tensión absoluta vivió un carabinero de Chiguayante luego de terminar siendo arrastrado por un auto. El hecho se dio en el contexto de un control vehicular y quedó registrado en video.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo el efectivo policial se aferra al automóvil que se dio a la fuga. Según antecedentes de radio Biobío, el conductor no tenía licencia y el auto no contaría con documentos al día.

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Daniel Carrillo, director de Seguridad Pública de Chiguayante, señaló al medio radial que el conductor se negó a la detención del vehículo. "Se niega y arrastra en esa maniobra a un carabinero", dijo.

Finalmente, se informó que el chofer del automóvil que arrastró por más de un kilómetro a la autoridad, será formalizado por homicidio frustrado a carabinero de servicio.

Por su parte, el efectivo policial fue trasladado hasta el SAR Chiguayante, luego fue derivado hasta el Sanatorio Alemán.

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