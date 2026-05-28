VIDEO| ¡IMPACTANTE! Carabinero terminó siendo arrastrado en medio de control vehicular en Chiguayante

Momentos de tensión absoluta vivió un carabinero de Chiguayante luego de terminar siendo arrastrado por un auto. El hecho se dio en el contexto de un control vehicular y quedó registrado en video.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo el efectivo policial se aferra al automóvil que se dio a la fuga. Según antecedentes de radio Biobío, el conductor no tenía licencia y el auto no contaría con documentos al día.

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Daniel Carrillo, director de Seguridad Pública de Chiguayante, señaló al medio radial que el conductor se negó a la detención del vehículo. "Se niega y arrastra en esa maniobra a un carabinero", dijo.

Finalmente, se informó que el chofer del automóvil que arrastró por más de un kilómetro a la autoridad, será formalizado por homicidio frustrado a carabinero de servicio.

Por su parte, el efectivo policial fue trasladado hasta el SAR Chiguayante, luego fue derivado hasta el Sanatorio Alemán.

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