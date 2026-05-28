"Si no la presentamos…": Diputado Johannes Kaiser afirmó que acusación constitucional contra exministro de Boric "va sí o sí"

Hace algunos días el diputado Johannes Kaiser ha impulsado la idea de presentar una Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda del expresidente Gabriel Boric, Nicolás Grau.

Según informó radio Infinita, el parlamentario del Partido Republicano había manifestado su interés en la acción hace unos días. Eso en el marco del "error" que se habría cometido por la administración Grau sobre proyección de deuda.

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Desde aquellos esbozos de la Acusación Constitucional hasta hoy pasó mucha agua bajo el puente. Incluso dentro del propio oficialismo se ha preferido mantener mesura al respecto. Desde algunos sectores de la derecha creen que iniciar una acción de este tipo pondría mucho más difícil los ánimos para que el Congreso Nacional apruebe la denominada megarreforma.

No obstante, el diputado Johannes Kaiser señaló a Infinita que "la acusación la vamos a presentar llueva o truene. La acusación va sí o sí".

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Antes el excandidato presidencial había señalado la necesidad de presentar la acusación pronto. "La tenemos que presentar en el curso de las próximas dos semanas, porque si no la presentamos se prescribe la acción”, cerró.