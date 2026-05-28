¡Ya acertó las últimas tres veces! Economista entrega su predicción al Campeón del Mundial 2026

Sólo faltan 15 días para que se de inicio al Mundial 2026, donde ahora en los primeros días de junio se disputarán las últimas dos fechas FIFA previas a este gran evento, donde las selecciones participantes afinarán los últimos detalles.

Como ya es una costumbre en todas las Copas del Mundo, y sobretodo cuando queda tan poco, se comienza a hablar sobre quién podrá ser el próximo campeón en esta edición, con las selecciones favoritas y que tienen mayor posibilidad.

Además de esto, comienzan a aparecer las predicciones, donde gracias a las últimas tecnologías, se ha utilizado mucho a la IA para que pueda decir cuál es la selección que tiene mayor posibilidad para gritar campeón en este Mundial 2026.

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Queda muy poco para el inicio del Mundial 2026 y comenzaron a aparecer las predicciones para el próximo campeón del certamen. Es aquí donde aparece el nombre del economista alemán Joachim Klement, quien ya acertó a los últimos tres campeones del mundo.

¿Quién será el campeón este año?

El metodo que utiliza este economista para sus predicciones tiene que ver con indicadores macroeconómicos y deportivos, aunque el mismo reconoce que el 50% del resultado depende de la suerte. Para este año, Klement predijo que el nuevo campeón del mundo será Países Bajos, siendo esta la primera estrella de la nación europea en toda su historia.

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