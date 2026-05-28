¡Ya acertó las últimas tres veces! Economista entrega su predicción al Campeón del Mundial 2026

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

colo colo fin de semana

Fin de semana de infarto: Colo Colo va por el liderato y se corre el Clásico Club Hípico de Santiago
colo colo fin de semana

Tendencia | La fiesta del fútbol en tu casa: cómo transformar tu sala en un estadio

¡Hasta las lágrimas! Un pequeño hincha se vuelve viral al conocer a su ídolo de Deportes Copiapó
Embarazada Bala Loca Hualpén

Embarazada recibió impacto de "bala loca" en paradero: Una micro la llevó hasta el hospital
Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo.

¡Atención albos! Fernando Ortiz suma interesados que quieren sacarlo de Colo Colo
Johannes Kaiser Acusación Constitucional

"Si no la presentamos…": Diputado Johannes Kaiser afirmó que acusación constitucional contra exministro de Boric "va sí o sí"
La millonaria oferta desde Qatar que rechazó Erick Pulgar para continuar en Flamengo

¿A dónde irá? Erick Pulgar podría ser el futbolista chileno mejor pagado en la actualidad
video carabinero arrastrado

VIDEO| ¡IMPACTANTE! Carabinero terminó siendo arrastrado en medio de control vehicular en Chiguayante
Sensible baja sacude Colo Colo antes de enfrentar a Deportes Concepción: "Lo tienen que cuidar"

¡Ya no lo quieren! Colo Colo espera ofertas por criticado jugador del equipo
diputado-republicano-subsidio

Pareja de diputado republicano bajo la lupa tras recibir subsidio habitacional por condición de "hacinamiento"

Sólo faltan 15 días para que se de inicio al Mundial 2026, donde ahora en los primeros días de junio se disputarán las últimas dos fechas FIFA previas a este gran evento, donde las selecciones participantes afinarán los últimos detalles.

Como ya es una costumbre en todas las Copas del Mundo, y sobretodo cuando queda tan poco, se comienza a hablar sobre quién podrá ser el próximo campeón en esta edición, con las selecciones favoritas y que tienen mayor posibilidad.

Además de esto, comienzan a aparecer las predicciones, donde gracias a las últimas tecnologías, se ha utilizado mucho a la IA para que pueda decir cuál es la selección que tiene mayor posibilidad para gritar campeón en este Mundial 2026.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Queda muy poco para el inicio del Mundial 2026 y comenzaron a aparecer las predicciones para el próximo campeón del certamen. Es aquí donde aparece el nombre del economista alemán Joachim Klement, quien ya acertó a los últimos tres campeones del mundo.

¿Quién será el campeón este año?

El metodo que utiliza este economista para sus predicciones tiene que ver con indicadores macroeconómicos y deportivos, aunque el mismo reconoce que el 50% del resultado depende de la suerte. Para este año, Klement predijo que el nuevo campeón del mundo será Países Bajos, siendo esta la primera estrella de la nación europea en toda su historia.

También te puede interesar: ¡Atención albos! Fernando Ortiz suma interesados que quieren sacarlo de Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

colo colo fin de semana

Fin de semana de infarto: Colo Colo va por el liderato y se corre el Clásico Club Hípico de Santiago
colo colo fin de semana

Tendencia | La fiesta del fútbol en tu casa: cómo transformar tu sala en un estadio

¡Hasta las lágrimas! Un pequeño hincha se vuelve viral al conocer a su ídolo de Deportes Copiapó
Embarazada Bala Loca Hualpén

Embarazada recibió impacto de "bala loca" en paradero: Una micro la llevó hasta el hospital
Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo.

¡Atención albos! Fernando Ortiz suma interesados que quieren sacarlo de Colo Colo
Johannes Kaiser Acusación Constitucional

"Si no la presentamos…": Diputado Johannes Kaiser afirmó que acusación constitucional contra exministro de Boric "va sí o sí"
La millonaria oferta desde Qatar que rechazó Erick Pulgar para continuar en Flamengo

¿A dónde irá? Erick Pulgar podría ser el futbolista chileno mejor pagado en la actualidad
video carabinero arrastrado

VIDEO| ¡IMPACTANTE! Carabinero terminó siendo arrastrado en medio de control vehicular en Chiguayante
Sensible baja sacude Colo Colo antes de enfrentar a Deportes Concepción: "Lo tienen que cuidar"

¡Ya no lo quieren! Colo Colo espera ofertas por criticado jugador del equipo
diputado-republicano-subsidio

Pareja de diputado republicano bajo la lupa tras recibir subsidio habitacional por condición de "hacinamiento"
Cumbre contra el crimen organizado

"Es un punto de inicio para…": ¿De qué se trató y qué países participaron en "histórica" cumbre contra el crimen organizado?
De Grange MTT deuda millonaria presupuesto multas

"Una deuda cercana a…": Biminstro De Grange acusa pagos pendientes desde 2022 en el Ministerio de Transportes
La preocupante lesión que amenaza a Neymar y su presencia en el Mundial 2026 con Brasil

"Bajo tratamiento intensivo": La preocupante lesión que amenaza a Neymar y su presencia en el Mundial 2026 con Brasil
La respuesta de Colo Colo tras interés por Javier Correa desde Perú

¿Negociable?: La respuesta de Colo Colo tras interés por Javier Correa desde Perú
Destapan reunión clave por refuerzo de lujo en Universidad de Chile: "Voluntad de ambas partes"

Destapan reunión clave por refuerzo de lujo en Universidad de Chile: "Voluntad de ambas partes"
Disfrutan los líderes: El recado de Aníbal Mosa a quienes dudaron de Fernando Ortiz en Colo Colo

Disfrutan los líderes: El recado de Aníbal Mosa a quienes dudaron de Fernando Ortiz en Colo Colo
Los posibles rivales de O'Higgins en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

¡Atención celestes!: Los posibles rivales de O'Higgins en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026
PDI criadero ilegal

VIDEO| "Funcionaba hace...": PDI desmanteló criadero ilegal con más de 50 perros en la Región Metropolitana
Acusan que jugador de Colo Colo busca abandonar el club

¿Podrá jugar? La gran duda en Colo Colo para enfrentar a Deportes La Serena
Estadio Monumental Colo Colo

¿Salen del monumental? Colo Colo podría ser local ante Cobresal en un nuevo recinto