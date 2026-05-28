Embarazada recibió impacto de "bala loca" en paradero: Una micro la llevó hasta el hospital

Una mujer embarazada ingresó en estado grave a un centro asistencial de la Región del Bío Bío tras sufrir el impacto de una "bala loca". El violento incidente se registró durante la tarde de este jueves en un paradero de la comuna de Hualpén.

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Según indicó radio Cooperativa, la víctima se encontraba esperando el transporte público en la Avenida Gran Bretaña al momento de ser alcanzada por el proyectil. El sector donde ocurrió el ataque corresponde a una importante arteria vial que conecta con las comunas de Concepción y Talcahuano.

Los trascendidos relatan que fue el conductor de una micro y los propios pasajeros que auxiliaron rápidamente a la lesionada. Inmediatamente trasladaron a la afectada de urgencia hacia el Hospital Las Higueras.

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Personal de Carabineros acordonó de inmediato el sitio del suceso para liderar las primeras diligencias investigativas y recopilar testimonios que permitan identificar el origen de la "bala loca". Los operativos policiales obligaron a mantener el tránsito vehicular completamente interrumpido en ambos sentidos de la calzada.

El estado de la víctima se mantiene en desarrollo y la última información da cuenta de una herida de carácter grave.