¡Ya no lo quieren! Colo Colo espera ofertas por criticado jugador del equipo

Colo Colo está teniendo una muy buena temporada, donde la no participación en copas internacionales los ha hecho enfocarse enteramente en el Campeonato Nacional, donde el pasado fin de semana enfrentaron a Universidad Católica en una nueva versión del Clásico entre ambos equipos.

El encuentro que se disputó en el Claro Arenas tuvo acción en los primeros instantes, ya que al minuto 7´ y tras una confusa jugada, Arturo Vidal anotó un autogol para abrir el marcador en favor del local. Pero al final del primer tiempo, Javier Correa anotó dos goles en menos de cuatro minutos, demostrando el gran presente que tiene actualmente.

Con esta importante victoria, Colo Colo se consolida como el líder exclusivo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, consiguiendo además una buena brecha de distancia entre los demás equipos. Actualmente, tiene ocho puntos de diferencia con el segundo lugar, que es Huachipato.

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Gracias a la victoria del paso fin de semana de Colo Colo sobre Universidad Católica en el Clásico, descansan en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional con una gran diferencia sobre el resto de los equipos, por lo que ya piensan en lo que será el próximo mercado de fichajes.

Perdió todo el crédito

Uno de los jugadores que ya no tiene el apoyo de Fernando Ortiz es el caso de Claudio Aquino, quien no ha tenido gran protagonismo esta temporada. Es más, desde Blanco y Negro esperan recibir ofertas por su carta, ya que sólo le queda contrato hasta fin de año.

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