¡Ya no lo quieren! Colo Colo espera ofertas por criticado jugador del equipo

Sensible baja sacude Colo Colo antes de enfrentar a Deportes Concepción: "Lo tienen que cuidar"

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

colo colo fin de semana

Fin de semana de infarto: Colo Colo va por el liderato y se corre el Clásico Club Hípico de Santiago
colo colo fin de semana

Tendencia | La fiesta del fútbol en tu casa: cómo transformar tu sala en un estadio

¡Hasta las lágrimas! Un pequeño hincha se vuelve viral al conocer a su ídolo de Deportes Copiapó
Embarazada Bala Loca Hualpén

Embarazada recibió impacto de "bala loca" en paradero: Una micro la llevó hasta el hospital

¡Ya acertó las últimas tres veces! Economista entrega su predicción al Campeón del Mundial 2026
Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo.

¡Atención albos! Fernando Ortiz suma interesados que quieren sacarlo de Colo Colo
Johannes Kaiser Acusación Constitucional

"Si no la presentamos…": Diputado Johannes Kaiser afirmó que acusación constitucional contra exministro de Boric "va sí o sí"
La millonaria oferta desde Qatar que rechazó Erick Pulgar para continuar en Flamengo

¿A dónde irá? Erick Pulgar podría ser el futbolista chileno mejor pagado en la actualidad
video carabinero arrastrado

VIDEO| ¡IMPACTANTE! Carabinero terminó siendo arrastrado en medio de control vehicular en Chiguayante
diputado-republicano-subsidio

Pareja de diputado republicano bajo la lupa tras recibir subsidio habitacional por condición de "hacinamiento"

Colo Colo está teniendo una muy buena temporada, donde la no participación en copas internacionales los ha hecho enfocarse enteramente en el Campeonato Nacional, donde el pasado fin de semana enfrentaron a Universidad Católica en una nueva versión del Clásico entre ambos equipos.

El encuentro que se disputó en el Claro Arenas tuvo acción en los primeros instantes, ya que al minuto 7´ y tras una confusa jugada, Arturo Vidal anotó un autogol para abrir el marcador en favor del local. Pero al final del primer tiempo, Javier Correa anotó dos goles en menos de cuatro minutos, demostrando el gran presente que tiene actualmente.

Con esta importante victoria, Colo Colo se consolida como el líder exclusivo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, consiguiendo además una buena brecha de distancia entre los demás equipos. Actualmente, tiene ocho puntos de diferencia con el segundo lugar, que es Huachipato.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Gracias a la victoria del paso fin de semana de Colo Colo sobre Universidad Católica en el Clásico, descansan en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional con una gran diferencia sobre el resto de los equipos, por lo que ya piensan en lo que será el próximo mercado de fichajes.

Perdió todo el crédito

Uno de los jugadores que ya no tiene el apoyo de Fernando Ortiz es el caso de Claudio Aquino, quien no ha tenido gran protagonismo esta temporada. Es más, desde Blanco y Negro esperan recibir ofertas por su carta, ya que sólo le queda contrato hasta fin de año.

También te puede interesar: "Bajo tratamiento intensivo": La preocupante lesión que amenaza a Neymar y su presencia en el Mundial 2026 con Brasil

NOTAS DESTACADAS

colo colo fin de semana

Fin de semana de infarto: Colo Colo va por el liderato y se corre el Clásico Club Hípico de Santiago
colo colo fin de semana

Tendencia | La fiesta del fútbol en tu casa: cómo transformar tu sala en un estadio

¡Hasta las lágrimas! Un pequeño hincha se vuelve viral al conocer a su ídolo de Deportes Copiapó
Embarazada Bala Loca Hualpén

Embarazada recibió impacto de "bala loca" en paradero: Una micro la llevó hasta el hospital

¡Ya acertó las últimas tres veces! Economista entrega su predicción al Campeón del Mundial 2026
Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo.

¡Atención albos! Fernando Ortiz suma interesados que quieren sacarlo de Colo Colo
Johannes Kaiser Acusación Constitucional

"Si no la presentamos…": Diputado Johannes Kaiser afirmó que acusación constitucional contra exministro de Boric "va sí o sí"
La millonaria oferta desde Qatar que rechazó Erick Pulgar para continuar en Flamengo

¿A dónde irá? Erick Pulgar podría ser el futbolista chileno mejor pagado en la actualidad
video carabinero arrastrado

VIDEO| ¡IMPACTANTE! Carabinero terminó siendo arrastrado en medio de control vehicular en Chiguayante
diputado-republicano-subsidio

Pareja de diputado republicano bajo la lupa tras recibir subsidio habitacional por condición de "hacinamiento"
Cumbre contra el crimen organizado

"Es un punto de inicio para…": ¿De qué se trató y qué países participaron en "histórica" cumbre contra el crimen organizado?
De Grange MTT deuda millonaria presupuesto multas

"Una deuda cercana a…": Biminstro De Grange acusa pagos pendientes desde 2022 en el Ministerio de Transportes
La preocupante lesión que amenaza a Neymar y su presencia en el Mundial 2026 con Brasil

"Bajo tratamiento intensivo": La preocupante lesión que amenaza a Neymar y su presencia en el Mundial 2026 con Brasil
La respuesta de Colo Colo tras interés por Javier Correa desde Perú

¿Negociable?: La respuesta de Colo Colo tras interés por Javier Correa desde Perú
Destapan reunión clave por refuerzo de lujo en Universidad de Chile: "Voluntad de ambas partes"

Destapan reunión clave por refuerzo de lujo en Universidad de Chile: "Voluntad de ambas partes"
Disfrutan los líderes: El recado de Aníbal Mosa a quienes dudaron de Fernando Ortiz en Colo Colo

Disfrutan los líderes: El recado de Aníbal Mosa a quienes dudaron de Fernando Ortiz en Colo Colo
Los posibles rivales de O'Higgins en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

¡Atención celestes!: Los posibles rivales de O'Higgins en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026
PDI criadero ilegal

VIDEO| "Funcionaba hace...": PDI desmanteló criadero ilegal con más de 50 perros en la Región Metropolitana
Acusan que jugador de Colo Colo busca abandonar el club

¿Podrá jugar? La gran duda en Colo Colo para enfrentar a Deportes La Serena
Estadio Monumental Colo Colo

¿Salen del monumental? Colo Colo podría ser local ante Cobresal en un nuevo recinto