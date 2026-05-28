Este junio, el fútbol volverá a convertirse en uno de los principales protagonistas del entretenimiento global. Y no es para menos: de acuerdo con cifras oficiales, cerca de cinco mil millones de personas interactuaron y siguieron el máximo torneo de fútbol a través de distintas plataformas y dispositivos, consolidándolo como uno de los eventos más vistos del planeta en su última edición.

Además, ver el fútbol en casa se ha convertido en un importante punto de encuentro entre familiares y amigos. Y cuando se cuenta con el equipo adecuado, cada partido puede transformarse en una experiencia mucho más real, capaz de transmitir la tensión, emoción y euforia de cada jugada como si se viviera desde el estadio. Por ello, cada vez más usuarios buscan convertir sus salas y espacios de entretenimiento en experiencias inmersivas donde el sonido hace la diferencia.

En ese contexto, JBL presenta distintas alternativas diseñadas para llevar la experiencia deportiva a otro nivel.

Para quienes buscan una experiencia premium, la JBL BAR 1000MK2 destaca por incorporar sonido envolvente con altavoces inalámbricos extraíbles que pueden colocarse detrás del espectador para generar una sensación tridimensional más inmersiva. Además, incorpora tecnologías de sonido envolvente como Dolby Atmos y DTS:X, diseñadas para crear una experiencia más profunda y realista, haciendo que los cánticos, narraciones y reacciones del estadio se sientan mucho más intensos durante cada partido. Con una potencia máxima de 960W y un subwoofer inalámbrico de 250 mm, ofrece graves mucho más potentes que permiten sentir la emoción de cada gol, celebración y jugada clave como si estuvieras en el estadio.

Otra de sus ventajas es la practicidad: los altavoces traseros funcionan de manera inalámbrica y pueden trasladarse fácilmente a distintos espacios de la casa, ideal para quienes no quieren perderse ningún momento mientras preparan snacks o se mueven entre ambientes. Además, la experiencia puede configurarse y personalizarse directamente desde la aplicación JBL ONE, que permite ajustar el sonido con un ecualizador preciso, acceder fácilmente a aplicaciones de música y mantener la barra de sonido actualizada con las últimas funciones.

Por otro lado, opciones como la JBL Cinema SB580 están pensadas para quienes quieren mejorar el sonido del televisor de manera sencilla y accesible. Este modelo incorpora Dolby Atmos virtual y un subwoofer inalámbrico que ayuda a potenciar la experiencia durante transmisiones deportivas, ofreciendo diálogos más claros y bajos más intensos. Además, cuenta con 440 W de potente sonido JBL, ideal para vivir cada partido con mayor intensidad y sentir la energía del estadio desde casa.

Asimismo, la JBL BAR 500MK2 apuesta por una experiencia envolvente con tecnología MultiBeam y conectividad inalámbrica, permitiendo disfrutar no solo de partidos, sino también de películas, series y música desde un solo dispositivo.

Con cada vez más personas apostando por experiencias de entretenimiento en casa, el audio comienza a posicionarse como uno de los grandes protagonistas para vivir la fiesta del fútbol con una sensación mucho más inmersiva y emocionante. Consulte en JBL Chile.