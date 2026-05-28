¡Hasta las lágrimas! Un pequeño hincha se vuelve viral al conocer a su ídolo de Deportes Copiapó

El fútbol es mucho más que un deporte, genera una enorme cantidad de sentimientos en todos quienes lo siguen, comenzando por la pasión por los colores, donde una vez que se escoge un equipo, no se abandona hasta el último día.

Pero aquí también son muy importantes los jugadores, quienes dependiendo de su paso por cada equipo pueden convertirse en ídolos y leyendas de un determinado club o incluso selección, quedando en la historia y el recuerdo de muchas personas.

El fútbol nos ha regalado muchos momentos hermosos, donde más de alguna ha soltado una lágrima y nos demuestra día a día que esto es mucho más que un deporte y que seguirá generando pasión por muchos años más.

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El fútbol es el deporte más famoso y seguido del mundo y con justa razón, ya que nos entrega momentos que van más allá de la cancha y que generan una gran cantidad de sentimientos en todos los hinchas, independiente del club que se siga.

Difícil contener las lágrimas

Actualmente se ha hecho viral el video de un jóven hincha de Deportes Copiapó, quién tenía como deseo de cumpleaños conocer a su ídolo Agustín Ortíz. Es aquí donde el futbolista se presentó en su cumpleaños y entre lágrimas ambos se abrazaron en un momento muy hermoso, que quedo grabado para la posteridad.

Revisa a continuación el hermoso y emocionante momento:

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