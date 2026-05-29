Tres chilenos en carrera: Cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de Libertadores y Sudamericana

Cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de Libertadores y Sudamericana

Por: Kevin Vejar

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Durante la jornada de este viernes, se llevará a cabo el esperado sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde Universidad Católica, Coquimbo Unido y O'Higgins de Rancagua conocerán a sus próximos rivales en sus respectivos torneos internacionales de este 2026.

Para comenzar, tenemos a los dos clubes chilenos que siguen en carrera por la 'Gloria Eterna' gracias a sus históricas campañas en el Grupo B, donde los 'piratas' se alzaron como líderes con 10 puntos, y también en el Grupo D, que finalizó con los cruzados tumbando a Boca Juniors y alcanzando las 13 unidades en la punta.

Por su parte, el 'Capo de Provincia' continúa su aventura en la Sudamericana tras quedarse con la segunda ubicación del Grupo C, lo que le significó un boleto a los playoffs de los octavos del certamen, y si bien aún debe enfrentar precisamente a Boca, ya mira de reojo quién podría ser su rival en la ronda de los 16 mejores.

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¿A qué hora y dónde ver los sorteos Conmebol?

Como se mencionó anteriormente, los sorteos de octavos de final tanto en Copa Libertadores como Copa Sudamericana se realizarán este viernes 29 de mayo, y según indicó Conmebol a través de sus canales digitales, el evento con lugar en Luque, Paraguay, comenzará a partir de las 11:00 horas de nuestro país.

Además, los fanáticos de Universidad Católica, Coquimbo Unido, O'Higgins y del fútbol chileno en general podrán seguir la transmisión de la ceremonia en vivo por televisión en las señales de ESPN y Fox Sports, mientras que vía streaming estará disponible en Disney+ Premium y los canales de YouTube de Conmebol.

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