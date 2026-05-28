Fin de semana de infarto: Colo Colo va por el liderato y se corre el Clásico Club Hípico de Santiago

Las pantallas de Mega y Mega 2 se preparan para una transmisión histórica este fin de semana. La agenda deportiva de MegaDeportes traerá por partida doble la emoción de la Liga Femenina (Fecha 11) y toda la adrenalina de la versión 124° del Clásico Club Hípico de Santiago Falabella.

A continuación, te presentamos el fixture completo, horarios y los canales donde podrás sintonizar cada evento en vivo.

Fútbol Femenino: Colo Colo mete presión y Unión Española busca consolidarse

La Liga Femenina entra en una etapa de definiciones en esta fecha 11, y Mega transmitirá dos compromisos que prometen cambiar la parte alta y baja de la tabla de posiciones.

Unión Española vs. Deportes Recoleta (Sábado 30 de mayo)

La acción arranca el sábado en el Estadio Santa Laura Universidad Sek. Las "Hispanas" quieren asegurar su puesto entre los seis mejores equipos del torneo, mientras que el cuadro de Recoleta llega con la urgencia de sumar unidades para salir de la zona de peligro.

Horario: 15:00 horas.

15:00 horas. Transmisión: Mega 2 .

. Equipo de transmisión: Relatos de Marcelo González y comentarios de Daniel Ahumada.

Colo Colo vs. Huachipato (Domingo 31 de mayo)

El plato fuerte del balompié femenino se vivirá en el Estadio Municipal de La Pintana. Tras un tropiezo que dejó a la Universidad de Chile como líder exclusiva, Colo Colo busca el liderato y necesita un triunfo obligatorio para no ceder terreno. Al frente estará Huachipato, escuadra que busca mantenerse firme dentro de los siete primeros lugares.

Horario: 14:30 horas.

14:30 horas. Transmisión: Mega (Señal principal).

(Señal principal). Equipo de transmisión: Relatos de Gustavo Huerta y comentarios de Camila Romero.

Tradición y velocidad: El 124° Clásico Club Hípico de Santiago - Falabella

La hípica chilena vive su jornada de gala el domingo por la tarde. La tradicional prueba de Grupo 1 congregará a los mejores exponentes en la pista capitalina.

Un total de 14 ejemplares se medirán en una exigente carrera de 2.000 metros, buscando la gloria en uno de los aniversarios más importantes del turf nacional. El análisis y los detalles técnicos de la jornada estarán a cargo del especialista Diego Sánchez.

Horario: 17:00 horas.

17:00 horas. Transmisión: Mega (Señal principal).

El dato: En la edición 2025 del Clásico Falabella, el ejemplar Gran Oriente (Stud Don Simón), bajo la preparación de José Álvarez y la conducción del jinete Joaquín Herrera, dio la gran sorpresa del año al quedarse con el triunfo.

¿Dónde ver MegaDeportes en vivo este fin de semana?

Podrás seguir toda la cobertura a través de la señal abierta de Mega, su canal secundario Mega 2 y las plataformas digitales del canal.