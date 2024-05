La inesperada advertencia de Marcelo Lagos sobre la lluvia y un terremoto “antes de lo previsto” 

El conocido geógrafo, Marcelo Lagos estuvo invitado en el programa Corresponsales de Radio 13C en donde conversó con Ignacio Franzani y Marcelo Comparini sobre un estudio que relaciona la lluvia con los terremotos en Japón. Bajo esta misma línea aseguró que son procesos que van conectados y que influyen en los movimientos telúricos. En concreto, los panelistas conversaron sobre un estudio de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Cabe mencionar que, Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. Antes de nuestro país se encuentra Japón, Indonesia, China, Irán, Turquía. Además nos encontramos ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más sísmicas del planeta ya que, se encuentran varias placas tectónicas que están en constante movimiento e incluso cuando se encuentran con las placas continentales chocan.

¿Qué anunció Marcelo Lagos?

“Los científicos lograron conectar cómo los cambios y el comportamiento del agua bajo tierra, el peso de la columna de nieve sobre el terreno y el estado de la marea, pueden influir” señaló Lagos en la instancia. Además explicó que no porque llueva o nieve debemos estar preocupados de un terremoto, pero sí entender que estos fenómenos se relacionan y conectan entre sí.

“No tenemos que estar preocupados cuando llueve o cuando nieva, pero sí hay que saber que son procesos que están conectados y que influyen. Los cambios en la presión pueden acelerar los procesos y hacer que el terremoto ocurra antes de lo previsto” mencionó el experto en procesos naturales extremos quien añadió que “los procesos internos de la Tierra están alineados y pueden estar influenciadas por el agua”.

“Probablemente si al Embalse El Yeso le sacó toda el agua, se va a activar alguna sismicidad, porque el cambio del volumen va a afectar. El hecho de que sean en menor magnitud, no significa que no sean peligrosos. Son subestimados y generalmente ocurren bajo asentamientos humanos” cerró. De todas maneras el estudio fue realizado en una zona específica de Japón, por lo que no se podría decir exactamente lo mismo para otros lugares del planeta.

