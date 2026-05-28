¡Atención albos! Fernando Ortiz suma interesados que quieren sacarlo de Colo Colo

Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo.

Por: Gonzalo Zamora

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El pasado fin de semana, se vivió una nueva versión del Clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, donde ambos equipos estpan peleando en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

El encuentro que se disputó en el Claro Arenas tuvo acción en los primeros instantes, ya que al minuto 7´ y tras una confusa jugada, Arturo Vidal anotó un autogol para abrir el marcador en favor del local. Pero al final del primer tiempo, Javier Correa anotó dos goles en menos de cuatro minutos, demostrando el gran presente que tiene actualmente.

Gracias a esta importante victoria y también con otros resultados del pasado fin de semana, Colo Colo se posiciona como el exclusivo líder del Campeonato Nacional, donde además le saca ocho puntos a su más cercano perseguidor, Huachipato.

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Gracias a la victoria del pasado fin de semana ante Universidad Católica, Colo Colo es el líder exclusivo del Campeonato Nacional, por lo que todos están muy contentos en el estadio monumental, sobretodo por el trabajo de Fernando Ortíz.

Ya lo siguen desde el extranjero

Pero la buena campaña del estratega albo no sólo es seguida en nuestro país, sino que también en el extranjero donde están muy interesados en contar con sus servicios. Según las informaciones de la prenda, Ortiz estaría en la órbita de algunos equipos tanto en Argentina como en México.

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