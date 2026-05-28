¿A dónde irá? Erick Pulgar podría ser el futbolista chileno mejor pagado en la actualidad

Uno que sigue siendo tema de conversación es el caso de Erick Pulgar, el mediocampista nacional estuvo en las noticias durante esta semana, ya que nuevamente rechazó el llamado de La Roja para los duelos amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo.

Esta no era la primera vez que el futbolista pidió no ser considerado en la nómina para los duelos amistosos, por lo que muchos hinchas han solicitado que no se le tenga más en consideración para ningún proceso futuro.

Pero ahora, el tema de conversación tendría que ver con el futuro de Erick Pulgar, ya que todo apuntaría a que no continuaría en el Flamengo para la próxima temporada e incluso es muy posible que salga de Brasil.

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Actualmente, Erick Pulgar a perdido su puesto de titularidad en el Flamengo debido a varias lesiones que lo han complicado, por lo que en Brasil ya se habla de su salida del equipo, donde tendría algunas ofertas sobre la mesa.

Iría a llenarse los bolsillos

Según la información de la prensa brasileña, el destino más probable del futbolista nacional es en Arabia Saudita, donde le estarían ofreciendo un sueldo cercano a los 6 millones de dólares. Esto triplicaría lo que actualmente gana en Brasil, convirtiéndose de paso en el chileno mejor pagado hoy en día, superando a Guillermo Maripán quien gana unos 3.7 millones de dólares por temporada.

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