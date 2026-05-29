"Chau Úbeda": Prensa argentina liquida a Boca Juniors tras histórico triunfo de la UC en La Bombonera

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Por: Kevin Vejar

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Continúan los ecos luego del histórico triunfo de Universidad Católica en La Bombonera frente a Boca Juniors, y es que los medios de comunicación al otro lado de la cordillera no perdonaron la temprana eliminación del elenco xeneize en su tan esperado regreso a la Copa Libertadores, y las críticas están desatadas.

Efectivamente, los dirigidos de Daniel Garnero dieron el batacazo y, con un exquisito gol de Clemente Montes, dejaron al gigante argentino fuera del certamen, resultado que TyC Sports tituló como un rotundo "fracaso de Boca en la Libertadores: perdió ante Universidad Católica y cayó a la Copa Sudamericana".

Por su parte, Diario Olé comenzó a calentar la posible salida del entrenador Claudio Úbeda, aunque con un tono totalmente irónico: "Boca Titanic: Afuera de la Libertadores y Chau Úbeda", publicó dicho medio, y es que la dirigencia bostera ya estaría meditando poner fin a un irregular ciclo del equipo.

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Como era de esperarse, los más indignados con lo ocurrido anoche son los fanáticos del club, y el medio partidario Planeta Boca Juniors también hizo sentir su frustración por la manera en que los xeneizes se despidieron del torneo sin siquiera llegar a octavos: "Fracaso de Boca: quedó afuera de la Libertadores en fase de grupos".

El negativo hito que marcó la eliminación de Boca

Sin embargo, en medio de las potentes críticas, El Gráfico optó por resaltar un preocupante dato que hace aún más épica la hazaña de Universidad Católica, y es que los trasandinos llevaban tres décadas superando esta etapa de la Libertadores: "El fin de un ciclo histórico: Boca Juniors eliminado en fase de grupos después de 32 años".

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