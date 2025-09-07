¡Dominó Monza!: Max Verstappen gana el Gran Premio de Italia con polémica jugada de los McLaren

Este domingo se disputó el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, donde Max Verstappen se alzó con su tercer triunfo de la temporada, mientras que los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y tercer lugar del circuito de Monza, fueron abucheados por una controversial maniobra en la carrera.

Efectivamente, tal como lo hizo en la 'pole', el neerlandés de la escudería Red Bull Racing dio un golpe al tablero, se quedó con la primera ubicación y puso fin a una negativa racha de nueve jornadas sin ganar. Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano tras una jugada que está dando la vuelta al mundo.

Resulta que ya sobre las últimas vueltas, cuando lideraban la competencia, los hombres de McLaren acudieron a pits para cambiar neumáticos, con Norris por delante de Piastri, pero debido a un error de sus mecánicos, el británico perdió valiosos segundos y terminó siendo rebasado por el australiano.

En paralelo, Verstappen tomaba la delantera, y debido a lo que ocurrió en la parada de la discordia, desde la escudería de Woking le solicitaron a Piastri devolverle la plaza a su compañero, a lo que el líder absoluto del campeonato accedió a solo tres giros del final, movimiento que ha generado un sinnúmero de reacciones en redes.

Verstappen y Monza, indignados

Como era de esperarse, la acción no cayó bien, y en la transmisión se pudo escuchar a Max Verstappen ironizando con la maniobra de sus rivales de McLaren: "Ha, ¿solo porque tuvo una parada más lenta?", mientras que el público presente también se hizo sentir, abucheando a Norris y Piastri durante la premiación.

