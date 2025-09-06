¡Con tiempo récord!: Max Verstappen madruga a McLaren y se lleva la pole del GP de Italia

Durante este sábado se llevó a cabo la clasificación correspondiente al Gran Premio de Italia en la Fórmula 1, y en esta ocasión fue el neerlandés Max Verstappen quien no solo se quedó con el mejor tiempo y superó a sus rivales directos de McLaren, sino que incluso consiguió romper el récord del mencionado circuito.

Así es, en esta fecha 16 de la temporada 2025, el tetracampeón y vigente monarca de la F1 arrancó con el pie derecho su participación en el Autódromo Nazionale de Monza, donde dejó con el primer puesto al equipo de Red Bull Racing y se impuso a Lando Norris y Oscar Piastri, líderes de la clasificación global.

El siempre mediático Verstappen cronometró un tiempo de 1:18.792, firmando así su quinta 'pole position' a lo largo del año y también será quién arranque en la primera ubicación la carrera del domingo, mientras que los ya mencionados Norris y Piastri comenzarán en la segunda y tercera posición respectivamente.

Más atrás quedaron los de la Scuderia Ferrari, siendo Charles Leclerc y Lewis Hamilton quienes registraron el cuarto y quinto mejor tiempo, pero la sanción de cinco puestos al ex Mercedes, tras exceder su velocidad en una doble bandera amarilla en la anterior carrera, lo obligará a comenzar en la décima posición.

¿Dónde ver el Gran Premio de Italia?

Con Max Verstappen y Red Bull Racing en la primera fila de arranque, el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 está programado para este domingo 7 de septiembre desde las 10:00 horas de nuestro país, y la transmisión se podrá ver, de manera exclusiva, en el plan premium de la plataforma de streaming Disney+.

