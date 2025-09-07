"Rotura de ligamento cruzado": Baja de última hora golpea a La Roja para enfrentar a Uruguay

Este martes, la Selección Chilena pondrá fin a su lamentable participación en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, y en la antesala del encuentro frente a Uruguay, se confirmó que uno de los nombres llamados a liderar el recambio de La Roja quedó fuera tras sufrir una compleja lesión.

Así es, luego de la goleada sufrida a manos de Brasil, el combinado nacional que hoy dirige Nicolás Córdova de forma interina tendrá la oportunidad de, al menos, luchar por no finalizar las clasificatorias como colista absoluto, siempre y cuando se derrote a los charrúas y Perú caiga en su compromiso ante Paraguay.

En esa línea, son realmente pésimas las noticias que llegan desde el complejo Juan Pinto Durán, donde César Pérez, mediocampista que hoy milita en Defensa y Justicia de Argentina, quedó descartado para el mano a mano con Marcelo Bielsa y sus dirigidos, sumándose así a Benjamín Kuscevic, que también quedó al margen.

Fue el periodista Christopher Brandt de ESPN quien, a través de su cuenta personal de X, confirmó la lesión del ex Unión La Calera, que ya no forma parte de la concentración: "César Pérez quedó liberado de la Selección Chilena tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en el entrenamiento de ayer".

¿Saldremos del fondo?

Así las cosas. Sin César Pérez y con tan solo 10 puntos en 17 partidos, La Roja buscará este martes 9 de septiembre una última victoria que le permita abandonar el fondo de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, confiando en que Perú, penúltimo con 12 unidades, pinche en su casa frente a Paraguay.

