Matías Fernández sorprende y elige al mejor DT de toda su carrera: "Te hace ver cosas que..."

Por: Kevin Vejar

Casi tres años han pasado desde que Matías Fernández anunció su retiro del fútbol profesional, y si bien el otrora mediocampista de La Roja nunca fue muy amigo de los micrófonos, ahora sorprendió a todos, repasó extensamente su carrera y hasta se atrevió a elegir al mejor director técnico que lo dirigió al borde de una cancha.

Fue en un atractivo diálogo con La Tercera que el ídolo de Colo Colo y de toda una generación explicó el rol que hoy cumple para los nuevos futbolistas, pues actualmente se dedica a analizar jugadores con el fin de entregarles reportes y así ayudarlos a alcanzar su máximo potencial, en diferentes aspectos deportivos.

En dicho contexto, el mítico '14 de los blancos' utilizó como ejemplo el papel de los entrenadores, asegurando que es muy importante que ellos mantengan una cercanía con sus dirigidos: "Normalmente, la relación es con el jugador, el trabajo es para el jugador y la relación uno la tiene con el jugador, las reuniones son con el jugador. La clave es que el jugador mejore".

Bielsa, el mejor para el Mati

"Esto Marcelo Bielsa lo hacía con nosotros, él revisaba nuestros videos y te decía lo que uno podía mejorar, un movimiento que podría sumar a tu estilo de juego. Entonces, a partir de ahí, nació la idea de poder tratar de ayudar a los jugadores desde ese punto", confesó el exvolante de la Selección Chilena.

Matías Fernández elige a Marcelo Bielsa como su mejor DT.

Pero eso no es todo, y es que además de los halagos al excéntrico 'Loco', Fernández aseguró que por lejos fue el mejor estratega que lo dirigió: "Es uno de los mejores, sin duda. El mejor entrenador que tuve, porque te hace crecer como jugador, te exige y te hace ver cosas que a lo mejor uno no sabía o no veía".

