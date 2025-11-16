Un campeón incluido: Las figuras del fútbol chileno que Colo Colo quiere para el 2026

Las figuras del fútbol chileno que Colo Colo quiere para 2026

Por: Kevin Vejar

Colo Colo está a solo tres partidos de poner fin a un Centenario para el olvido, y con miras al próximo año, en Macul saben que están obligados a potenciar su plantilla, es por eso que la dirigencia ya decidió las posiciones donde deben traer refuerzos sí o sí, y son varias las figuras del campeonato que ahora suenan con fuerza en el Cacique.

En Blanco y Negro no están dispuestos a sufrir otra temporada como la de ahora, donde por cierto aún está en duda la clasificación de los albos a Copa Sudamericana, y de cara al mercado de pases ya definieron sus objetivos: traer dos nuevos centrales y dos nuevos laterales, uno por cada sector, además de renovar el ataque colocolino.

El primer nombre que aparece en la carpeta del 'popular' es el de Francisco Salinas, lateral derecho de 25 años y reciente campeón del torneo con Coquimbo Unido, y es que gracias a su notable campaña con los 'piratas', asoma como gran favorito para reemplazar a un Mauricio Isla que bajó considerablemente su rendimiento.

Eso sí, no es el único carrilero diestro que suena en Colo Colo, pues también aparece en el horizonte Jorge Espejo de Audax Italiano, que ahora finaliza su préstamo y deberá volver a Cobreloa, donde tiene contrato hasta 2026, por lo que ByN podría negociar también su cesión e incluso la compra de su pase.

Francisco Salinas y Jorge Espejo están en la mira de Colo Colo.

¿Llega un nuevo goleador?

Pero eso no es todo, y es que en la búsqueda de nuevas alternativas para la delantera, principalmente por la inminente salida de Salomón Rodríguez, un goleador ya fue ofrecido al Cacique: Steffan Pino. El atacante de 31 años suma siete tantos y cuatro asistencias en 31 partidos con Deportes Iquique, aunque de momento no es más que un acercamiento.

El delantero Steffan Pino fue ofrecido al Cacique.

