No es Vigouroux: Claudio Bravo no titubea y elige a su verdadero sucesor en el arco de La Roja

Por: Kevin Vejar

Luego de no clasificar a tres mundiales consecutivos, es evidente que la Selección Chilena atraviesa un importante proceso de reestructuración, es por ello que Claudio Bravo se unió al debate y eligió al que, para él, debería ser su verdadero sucesor en un arco donde ha habido más de un aspirante en los últimos años.

Fue en el programa F90 de ESPN que el ex Colo Colo analizó la falta de un verdadero pilar en el pórtico chileno, donde reconoció que Lawrence Vigouroux ha cumplido, pero en una Roja que está muy al debe en líneas generales: "Tomó ventaja en un mal momento de la selección, donde las cosas no se estaban dando bien y los resultados no acompañaban".

"Eso lo determina el nivel de Vigouroux, si él sigue haciendo las cosas bien, si sigue manteniendo el listón alto, difícil le va a poner la tarea a los demás", profundizó el histórico capitán de la Generación Dorada, pero más allá del buen nivel del hombre del Swansea City, expuso que hay otro que debería tener más oportunidades.

Bravo apuesta por Gillier en La Roja

"Yo ahora buscaría juventud, un chico que me aporte de ese lado y tenga un arquero para dos-tres Clasificatorias. Creo que son posiciones claves y donde no puedes rotar mucho, tienes que tener un tipo que genere confianza y liderazgo, pasa lo mismo con un central y un delantero, hay posiciones que son vitales", argumentó.

Claudio Bravo pide más protagonismo para Thomas Gillier en La Roja.

En esa línea, explicó que Thomas Gillier, que hoy milita en el Montreal de la MLS, es el más indicado para asumir el desafío: "Yo probaría un chico joven (21 años), me encantaría verlo competir, me encantaría ver el nivel real que tiene. Me gustaría ver a un chico joven y que sea un chico joven el que lleve el peso de una clasificatoria".

