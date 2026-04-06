¡No se guardó nada! Los fuertes elogios de Claudio Borgui a Eduardo Vargas

Este fin de semana volvió a nuestras canchas el Campeonato Nacional, el cuál había quedado en pausa debido a la doble fecha FIFA de marzo y en su lugar de disputó la primera parte de la fase de grupos de la Copa de La Liga, el nuevo torneo que debuta en el fútbol chileno.

Para el regreso del Campeonato Nacional, Universidad de Chile debía enfrentarse Deportes La Serena en condición de local, donde arrastraba una enorme deuda en el estadio nacional, ya que no había conseguido celebrar victorias en su cancha.

Pero el día de ayer, Universidad de Chile tuvo un segundo tiempo perfecto sobre Deportes La Serena, donde todo comenzó en el minuto 50', con la apertura de la cuenta de Fabián Hormazabal, luego al minuto 55', Maximiliano Guerrero aumentó las acciones. En el minuto 68', Javier Altamirano decretó la goleada y en el minuto 93', Agustín Arce anotó el definitivo 4-0.

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El día de ayer en el regreso del Campeonato Nacional, Universidad de Chile tuvo una muy buena y contundente victoria por 4-0 sobre Deportes La Serena, consiguiendo además ganar en el estadio nacional, algo que los tenía muy complicados con sus hinchas.

El hombre destacado por Borghi

Tras la victoria del día de ayer, los elogios no dejaron de caer sobre el romántico viajero y el trabajo que viene haciendo Fernando Gago. Pero además de esto, Claudio Borgui destacó el estado físico y la labor de Eduardo Vargas dentro del equipo. "Vargas es un buen ejemplo para el resto en la U. ¿Sabes por qué? Seguramente Gago va a poner el ejemplo: miren como está Vargas físicamente, ¿Cómo él puede y el resto no?".

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