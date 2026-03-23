“Había un hombre escondido”: Nuevo testimonio clave pondría contra las cuerdas a Nicolás Zepeda

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Por: Catalina Martínez

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Rachel Roberts (29)—ex estudiante de la residencia universitaria en la que vivió Narumi Kurosaki—, entregó un revelador testimonio durante la quinta jornada del tercer juicio contra Nicolás Zepeda, acusado por la desaparición y asesinato de la joven japonesa.

En 2016, cuando Rachel tenía tan solo 19 años, se alojaba en el mismo pasillo que Narumi, según informó CHV Noticias. Durante la madrugada del 5 de diciembre —fecha en que habría ocurrido el fatal episodio que terminó con la vida de Narumi—, la testigo aseguró haber escuchado gritos que se prolongaron por varios minutos. Incluso, según su relato, habría alcanzado a ver a Zepeda

Escuché gritos a las 3 am del 5 de diciembre de 2016. Yo vivía en el mismo pasillo que Narumi. Cerré con llave mi habitación. Le envié mensajes a mis amigos del mismo piso. Les pregunté si escucharon lo mismo”, recordó Rachel en la audiencia. 

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Escuché gritos de una mujer, solo la voz de una mujer. Fueron varios gritos, entre 10 a 20. Hubo tiempo suficiente para apagar la luz, cerrar con llave la puerta y enviarle mensajes a mis amigos”, relató.

Estoy muy arrepentida de no haber llamado a la policía”, sinceró de pronto la mujer, logrando estremecer la audiencia. “En ese entonces tenía 19 años, no hablaba francés y estaba en pánico”, agregó, de acuerdo con el citado medio. 

¿Reconoció a Nicolás Zepeda? 

El relato avanzó hacia un momento de máxima tensión: tras escuchar gritos y alertar a sus cercanos, describió la escena que la dejó paralizada. Aseguró que, al mirar hacia la entrada, distinguió el reflejo de un hombre oculto tras la puerta: Nicolás Zepeda, según ratificó más tarde a la policía. 

“Recuerdo que fui a la cocina, abrí la puerta y vi en el reflejo de la ventana que había un hombre escondido tras la puerta. Estaba vestido de negro y tenía guantes“, describió Rachel sobre lo que vio esa fatídica noche. 

“Cuando la policía me mostró la foto del sospechoso, estuve 100% segura que era él (Nicolás Zepeda). Recuerdo haberle hecho una pregunta y que no tenía un acento francés. Era alguien que había aprendido inglés americano y no británico”, contó. “No recuerdo lo que me dijo… sólo que se fue de la cocina”, sentenció al final, en un testimonio que pondría contra las cuerdas al acusado chileno. 

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